T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'in 11 mahallesinde sokağa çıkma yasağı

Yasak saat 10.00 itibariyle geçerli olacak

21 Aralık 2015 09:11

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamlığı, bugün saat 10.00 itibariyle, 11 mahallede daha sokağa çıkma yasağı ilan etti. 

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemizde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince Abdulkadir paşa Mahallesi, Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi ve Yenişehir Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı halen devam etmekte olup; ayrıca 21 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 10.00 itibari ile belirtilen bölgelerde de (Yenituran, Yeşilkent, Mor Yakup, Zeynelabidin, Kışla, 8 Mart, Gırnavas, Devrim, Selahaddin Eyyubi, İpekyolu ve Barış Mahallesinde), sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşların uyması, kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

ETİKETLER

nusaybinsokağa çıkma yasağıkaldırıldı mı11 mahalle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24