Nusaybin'in 11 mahallesinde sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamlığı, bugün saat 10.00 itibariyle, 11 mahallede daha sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemizde artan terör olayları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince Abdulkadir paşa Mahallesi, Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi ve Yenişehir Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı halen devam etmekte olup; ayrıca 21 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 10.00 itibari ile belirtilen bölgelerde de (Yenituran, Yeşilkent, Mor Yakup, Zeynelabidin, Kışla, 8 Mart, Gırnavas, Devrim, Selahaddin Eyyubi, İpekyolu ve Barış Mahallesinde), sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşların uyması, kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."