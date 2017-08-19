Türkiye’de bilgisayar ve internet kullanımı arttı

TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre internet ve bilgisayar kullanımında artış var.

Geçen yıl 16-74 yaş aralığında bilgisayar kullanımı yüzde 54,9 iken oran bu yıl yüzde 56,6’ya yükseldi.

İnternet kullanımında ise geçen yıl aynı yaş grubunda yüzde 61,2’lik oran bu yıl yüzde 66,8’e yükseldi.

Bilgisayar kullanan erkeklerin oranı yüzde 65,7, kadınların oranı ise yüzde 47,7 olarak ölçüldü. Yine internet kullanımında erkekler yüzde 75,1, kadınlarsa yüzde 58,7’lik bir orana sahip.

Kullanıcıların yarısı internette devlete ulaşıyor

Geçen yıl evlerin yüzde 76,3’ünde internet bağlantısı varken, oran bu yıl nisan ayında yüzde 80,7’ye yükseldi.

Kamu kurumlarıyla iletişime geçmek ve kamu hizmetlerinden yararlanamak isteyenlerin oranı, geçen yılla bu yılın nisan-mart aylarında yüzde 42,4 olarak ölçüldü.

"Online alışveriş"yükselişte

İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan, 16-74 yaş grubundaki kişilerin oranı yüzde 24,9 oldu. Önceki yıl İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 20.9’du.

İnternet üzerinden Nisan 2016-Mart 2017 tarihlerinde alışveriş yapan kişilerin yüzde 62,3 giyim, yüzde 25,3’ü ev eşyası, yüzde 24,1’i seyahat bileti, araç kiralama vb, yüzde 21.9’u gıda maddeleriyle günlük gereksinimler, yüzde 19’u da elektronik araçlar satın aldı.