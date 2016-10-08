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Yaşam

Türkiye’de bebeklere en çok hangi isim veriliyor?

TÜİK, 2015 yılı verilerini açıkladı

08 Ekim 2016 01:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2015 yılında Türkiye'de erkek bebeklere en çok Yusuf, kızlara ise Zeynep ismi verildi.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de en çok verilen ilk beş bebek ismi erklerde Yusuf, Eymen, Mustafa, Ömer ve Berat olurken, kızlarda ise Zeynep, Elif, Hiranur, Miray, Ecrin oldu. İstanbul ilinde en çok verilen ilk beş bebek isimleri erkeklerde Yusuf, Eymen, Ömer, Miraç, Ayaz kızlarda ise Zeynep, Elif, Hiranur, Miray, Defne oldu. 

Verilere göre Ankara'da en çok verilen ilk beş bebek isimleri erkeklerde Eymen, Yusuf, Çınar, Miraç, Kerem; kızlarda ise Zeynep, Elif, Miray, Defne, Hiranur oldu. 

İzmir'de en çok verilen ilk beş bebek isimleri erkeklerde Ayaz, Eymen, Yusuf, Çınar, Poyraz; kızlarda Elif, Zeynep, Defne, Eylül, Öykü oldu. 

Kocaeli'de en çok erkek bebeklerde Eymen, Yusuf, Ömer, Hamza, Kerem, kızlarda ise Zeynep, Elif, Miray, Zehra, Hiranur isimleri verilirken; Sakarya'da ise erkeklerde Ömer Asaf, Yusuf, Ömer, Hamza, Eymen, kızlarda Zeynep, Elif, Zümra, Hiranur, Zehra adı konuldu. 

Düzce'de erkeklerde Eymen, Ömer, Berat, Ömer Asaf, Kerem, kızlarda ise Zeynep, Elif, Miray, Zehra, Zümra adı verildi. Bolu'da erkek bebeklere en çok Eymen, Kerem, Yiğit Berat, Yusuf; kızlarda ise Zeynep, Elif, Erva, Ecrin, Yağmur adı verildi. Yalova ilinde de erkeklerde Eymen, Miraç, Ömer, Yusuf, Hamza; kızlarda ise Zeynep, Elif, Eylül, Defne, Hiranur isimleri verildi.

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