Barzani'nin partisi Türkiye'de kurulacak

Adı Kürt Demokrasi Platformu olarak düşünülen (KDP) partinin kuruluş aşamasında sona gelindiği öğrenildi. Eski PKK yöneticilerinden PWD Nerin'in kurucusu Nizamettin Taş'ın da partide yer alacağı iddia edilirken, Leyla Zana'nın da parti kurulduktan sonra katılacağı öne sürüldü. Sertaç Bucak'ın ise kurucular arasında yer alacak. Bucak, Irak Kürdistanı’ndaki, Barzani’nin lideri olduğu KDP ile aynı gelenekten geldiklerini belirterek, "Kuruluş için Anayasa değişikliğini bekliyorduk. Çünkü adımızda Kürt sözcüğü olsun istiyoruz. Ama görünen o ki anayasa değişmeyecek. Bu yüzden yerel seçimlerden sonra partiyi kuracağız" dedi.

Müjgan Halis'in Taraf'ta yer alan habere göre, Türkiye KDP’sinin kuruluş toplantılarına katılan Sertaç Bucak; yaklaşık 7 aydır sürdürdükleri çalışmaların, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin Diyarbakır ziyaretiyle ivme kazandığını söyledi.

Baba mirası

Faili meçhul cinayete kurban giden babası Faik Bucak’ın kurucusu olduğu Türkiye Kürdistanı Demokrat Partisi’ni diriltmeyi amaçladıklarını söyleyen Sertaç Bucak, yerel seçimlere katılmayacaklarını ancak “yurtsever” adayları destekleyeceklerini söyledi. Nizamettin Taş’ın da parti girişiminde olup olmadığına ilişkin sorusunu “şehir efsanesi” olarak yanıtlayan Bucak, Leyla Zana’nın isminin geçtiği iddiaları hakkında ise “Leyla kardeşimizi kazanmak bizi çok mutlu eder” dedi.

BDP ile Kürtlerin kendilerini yönetme şeklinden tutun da, pek çok konuda ayrıştıklarını söyleyen Sertaç Bucak; “Yol haritamızı oluşturuyoruz. Milletvekili seçimlerine ilişkin henüz bir karar almadık ama katılabiliriz” dedi. Yeniden canlandırmaya çalıştıkları Türkiye Kürdistanı Demokrat Partisi’nin 1965’te kurulduğunu söyleyen Bucak; “Artık legal ve demokratik olarak mücadelede biz de varız” diye konuştu.

Eski PKK'lılar arka planda

Öte yandan Kürt çevrelerinden elde ettiğimiz bilgilere göre, yeni parti KDP’nin sponsorluğu ve garantörlüğünde kurulacak, zaten toplantılar da Diyarbakır ve Hewler’de (Erbil) eşgüdüm halinde sürdürülüyor. İddialara göre toplantılara eski KDP’liler ile eski PKK’lılar birlikte katılıyor. Nusaybinli Derweşê Sado, Kozluklu Yunus Altan, Diyarbakırlı Melle Arif, Silvanlı Şefik Kutlu Hewler’deki toplantıya katılan isimlerden birkaçı. İlk toplantı öncesinde PKK’dan ayrılan Nizamettin Taş, Sait Çürükkaya, Hıdır Sarıkaya ile de görüşülüyor. Nizamettin Taş, kurulması planlanan yeni partiye katılım ve aktif destek sözü veriyor. Ancak Taş ve arkadaşlarının kurucular arasında zikredilmelerinin yanlış bir izlenim yaratacağı düşüncesiyle katılımları sonraya erteleniyor.

İlki 48 yıl önce kurulmuştu

Türkiye Kürdistanı Demokrat Partisi (TKDP) 11 Temmuz 1965’te kuruldu. Partinin genel başkanlığına Faik Bucak getirildi. TKDP, Türkiye sınırları içinde özerkliği savundu. Bucak; 4 Temmuz 1966’da Urfa’nın Karaköprü mevkiinde uğradığı suikast sonucu yaralandı, ertesi gün de hayatını kaybetti. Parti, 1991 yılında yapılan 4. Olağan Kongresi’nde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ismini aldı. 1992 sonbaharında yapılan Birlik Kongresi’nde Ala Rızgari Birlik Platformu, Ulusal Birlik Platformu (Bergeh), Rızgari’den ayrılan grup ve bağımsız bazı kadrolarla birlik kararı aldı. Bu kongrede parti, Hevgirtin-PDK adını aldı. Kasım 1994’te yapılan kongrede ise partinin adı, Partiya Demokrat a Kurdistan- Bakur (PDK-Bakur) olarak değiştirildi.