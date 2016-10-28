Türkiye'de akciğer kanserinden her yıl 20 bin kişi ölüyor

‘Akciğer Kanseri Farkındalık Kampanyası’ kamuoyuna tanıtıldı. Türk Akciğer Kanseri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rıza Çetingöz toplantıda, “Bir paket sigara içilen evdeki çocuk günde 5 sigara içmiş kadar dumana maruz kalıyor” dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre; akciğer kanseri nedeniyle her yıl dünyada 1.5 milyon kişi yaşamını yitiriyor. Türkiye’de ise yılda 20 bin kişi bu hastalık nedeniyle can veriyor. Akciğer kanserinden korunma, erken tanı ve etkili tedavi için ‘Akciğerini Koru, Akciğer Kanseri Olma!’ sloganıyla başlatılan ‘Akciğer Kanseri Farkındalık Kampanyası’ kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıda en çok günedeme gelen konu sigara alışkanlığıydı. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Toraks Derneği, İmmüno-Onkoloji Derneği ve Türk Akciğer Kanseri Derneği tarafından gerçekleştirilen toplantıya, Rüzgar Aksoy, Aslıhan Güner, Fulya Zenginer gibi birçok ünlü isim de kampanya yüzü olarak destek verdi.

3 önemli risk faktörü

Toplantıda hastalıkla ilgili son bilgileri paylaşan Türk Akciğer Kanseri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rıza Çetingöz, her yıl yaklaşık 30 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konuldiğini belirterek, “Yılda 20 bin vatandaşımızı bu hastalık nedeniyle kaybediyoruz. Tütün ürünlerinin tüketimi hastalığın en büyük nedenleri arasında. Kuzey Amerika kıtası ve AB üyesi ülkelerde sigara tüketimi genel nüfusun yüzde 5-10’luk dilimini oluştururken, bu oran Asya ülkeleri ve Türkiye’de yüzde 45’lere kadar çıkıyor. “Öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı akciğer kanserinin habercisi olabilir. 3 risk faktörü söz konusu; Kişisel alışkanlıklar, çevresel ve genetik faktörler. Bir paket sigara içilen evlerdeki her bir çocuk günde 5 sigara içmiş kadar sigara dumanına maruz kalıyor. Tiryakiler hiç olmazsa evlatlarını düşünerek bu illetten uzak durmalı” dedi.

"Santraller kapanıyor"

Toplantıda konuşan Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fuat Kalyoncu ise sadece sigaranın değil nargilenin de akciğer kanseri açısından büyük risk taşıdığına dikkat çekerek, “İnsan sağlığı için sigara neyse, şehir ve ülkeler için de kömür ve fosil yakıtlar odur. Türkiye’de Çankırı dışında tüm illerimizde hava kirliliği sorunu var. Artık Avrupa ve diğer ülkeler ellerindeki termik ve nükleer santrallerini kapatıyor. Çünkü bunlar sadece akciğer ve kalp hastalıklarına değil, kansere de neden oluyor. Ailesinde akciğer kanseri öyküsü olan kişilerde risk durumunda 2 kat artış var” ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerle 2 kısa film

Kampanya kapsamında 2 adet kısa metrajlı tanıtım filmi hazırlandı. Ünlü isimlerin ekran yüzü olduğu filmlerde akciğer kanserinin yarattığı tahribat ve felaketlere dikkat çekildi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Başak Oyan Uluç, akciğer kanseri tedavisinde son yıllarda ciddi gelişmeler görüldüğünü ancak hastaların yüzde 50-70’inin ilerlemiş safhada doktora başvurduğunu dile getirdi.