Türkiye'de aile başına 2 çocuk düşüyor

Türkiye'de geçen yıl, 1 milyon 237 bin 172 doğum gerçekleşti, kaba doğum hızı ise binde 16,7'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2010 yılında 1 milyon 253 bin 309 olan canlı doğum sayısı, 2011 yılında 1 milyon 237 bin 172 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl doğan bebeklerin yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u kız oldu. Kaba doğum hızı binde 16,7 olarak belirlendi. Söz konusu rakam 2010 yılında binde 17,2 idi. Diğer bir ifadeyle 2010 yılında bin nüfus başına 17,2 doğum düşerken, 2011 yılında bin nüfus başına 16,7 doğum düştü.

Geçen yıl İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey'e göre kaba doğum hızının en yüksek olduğu bölge binde 27,1 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük olduğu bölge ise binde 11,5 ile Batı Marmara Bölgesi oldu.

2011'de genel doğurganlık hızı (15-44 yaş grubunda kadın başına düşen doğum sayısı) ise binde 70,8 oldu. Genel doğurganlık hızı 2010 yılında binde 72,4 olarak hesaplanmıştı.

Geçen yıl İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey'e göre, genel doğurganlık hızının en yüksek olduğu bölge binde 118,4 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük olduğu bölge ise binde 52,8 ile Batı Marmara Bölgesi oldu.



Ortalama çocuk sayısı 2



Toplam doğurganlık hızı (bir kadının doğurgan olduğu dönem, yani 15-49 yaş dönemi boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı) 2010 yılında 2,05 çocuk iken, bu rakam 2011 yılında 2,02 çocuk oldu. Başka bir deyişle, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2 olarak hesaplandı.

Geçen yıl toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu bölgenin 3,42 çocuk ile Güneydoğu Anadolu, en düşük olduğu bölgenin ise 1,55 çocuk ile Batı Marmara Bölgesi olduğu tespit edildi.

Geçen yılın verilerine göre en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görüldü. Yaşa göre özel doğurganlık hızının İstanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz bölgelerinde 25-29 yaş grubunda, Akdeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde 20-29 yaş grubunda, Kuzeydoğu, Orta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 20-34 yaş grubunda yüksek görüldüğü belirlendi.



Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 27,3



Geçen yıl doğum yapan annelerin ortalama yaşı 27,3 olarak tespit edildi. Doğum yapan annelerin ortalama yaşı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey'e göre incelendiğinde, en yüksek ortalama yaş 27,9 ile İstanbul, en düşük ortalama yaş 26,4 ile Orta Anadolu Bölgesi'nde görüldü.