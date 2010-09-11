T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye'de, AIDS'e ilk teşhisi koyan doktor öldü

Türkiye'de 1985 yılında AIDS hastalığına ilk teşhisi koyan Prof.Dr. Hüseyin Sipahioğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

11 Eylül 2010 03:00

T24- Türkiye'de 1985 yılında AIDS hastalığına ilk teşhisi koyan Erciyes Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Akdeniz AIDS'ten Korunma Derneği (AKAD) Başkanı 82 yaşındaki Prof.Dr. Hüseyin Sipahioğlu, Antalya'nın Alanya İlçesi'nde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Türkiye’de ve dünyada tıp alanında yaptığı çalışmalarla bilinen, ülkemizde AIDS’in teşhisini ilk koyan hekim olan Prof.Dr. Hüseyin Sipahioğlu, 3 gün önce solunum sıkıntısı ve böbrek ağrısı şikayeti ile gittiği Alanya Başkent Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu. Yapılan tetkiklerde ileri derecede böbrek yetmezliği, solunum sıkıntısı ve beyin damarlarında hasar olduğu tespit edilen Prof.Dr. Sipahioğlu, bu sabah saat 04.00'e karşı hayatını kaybetti.


Başkanın amcası

Alanya Belediye Başkanı Ak Partili Hasan Sipahioğlu'nun da amcası olan Prof.Dr. Sipahioğlu’nun 6 bilimsel kitabı ve basılmış 300 yayını bulunuyor. 4 çocuk babası olan Prof.Dr. Sipahioğlu, Akdeniz Üniversitesi Kurucu Mütevelli Üyeliği, Antalya Verem Savaş Derneği Kurucu Üyeliği, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) kurucu üyeliği, Alanya Devlet Hastanesi Kurucu Dernek Başkanlığı gibi pek çok görevde bulundu.


İlk AIDS'li Türk: Mürteza Elgin

Prof.Dr. Sipahioğlu, 1985'de Türkiye'deki ilk AIDS hastası Mürteza Elgin'e teşhisi koyan isim olmuştu. Sanat ve sahne dünyasının yakından tanıdığı ‘Murti’ lakaplı Mürteza Elgin'in AIDS virüsü kaptığı haberi 1985 yılının Kasım ayında ‘İşte AIDS'li Türk’ başlığıyla manşetlerden günlerce inmemişti. 1992 yılında Elgin HIV virüsüne teslim oldu. Elgin'in cesedi önce ilaçlı suyla yıkandı, sonra naylona sarıldı, çinko tabuta konularak kireçlenerek defnedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24