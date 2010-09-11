Türkiye'de, AIDS'e ilk teşhisi koyan doktor öldü

T24- Türkiye'de 1985 yılında AIDS hastalığına ilk teşhisi koyan Erciyes Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Akdeniz AIDS'ten Korunma Derneği (AKAD) Başkanı 82 yaşındaki Prof.Dr. Hüseyin Sipahioğlu, Antalya'nın Alanya İlçesi'nde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Türkiye’de ve dünyada tıp alanında yaptığı çalışmalarla bilinen, ülkemizde AIDS’in teşhisini ilk koyan hekim olan Prof.Dr. Hüseyin Sipahioğlu, 3 gün önce solunum sıkıntısı ve böbrek ağrısı şikayeti ile gittiği Alanya Başkent Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu. Yapılan tetkiklerde ileri derecede böbrek yetmezliği, solunum sıkıntısı ve beyin damarlarında hasar olduğu tespit edilen Prof.Dr. Sipahioğlu, bu sabah saat 04.00'e karşı hayatını kaybetti.



Başkanın amcası



Alanya Belediye Başkanı Ak Partili Hasan Sipahioğlu'nun da amcası olan Prof.Dr. Sipahioğlu’nun 6 bilimsel kitabı ve basılmış 300 yayını bulunuyor. 4 çocuk babası olan Prof.Dr. Sipahioğlu, Akdeniz Üniversitesi Kurucu Mütevelli Üyeliği, Antalya Verem Savaş Derneği Kurucu Üyeliği, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) kurucu üyeliği, Alanya Devlet Hastanesi Kurucu Dernek Başkanlığı gibi pek çok görevde bulundu.



İlk AIDS'li Türk: Mürteza Elgin



Prof.Dr. Sipahioğlu, 1985'de Türkiye'deki ilk AIDS hastası Mürteza Elgin'e teşhisi koyan isim olmuştu. Sanat ve sahne dünyasının yakından tanıdığı ‘Murti’ lakaplı Mürteza Elgin'in AIDS virüsü kaptığı haberi 1985 yılının Kasım ayında ‘İşte AIDS'li Türk’ başlığıyla manşetlerden günlerce inmemişti. 1992 yılında Elgin HIV virüsüne teslim oldu. Elgin'in cesedi önce ilaçlı suyla yıkandı, sonra naylona sarıldı, çinko tabuta konularak kireçlenerek defnedildi.



