Türkiye'de 9 milyon kişi sosyal güvencesiz çalışıyor

T24 - İşsizlik sorununun tırmanışını sürdürdüğü ocak ayında, istihdam edilen 21 milyon 162 bin kişiden 8 milyon 949 bininin kayıt dışı olduğu belirlendi.



Ocak ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde kayıt dışı istihdam oranı 1.5 puan artışla 42.3’e yükselirken, kayıt dışı çalışan sayısında 845 bin kişilik artış yaşandı. Kayıt dışılığın özellikle kadınları vurduğu bu dönemde, kadın istihdamı geçen yılın aynı ayına göre 3.1 puan artışla yüzde 56.7’ye çıktı. Kayıt dışı erkek istihdamı ise 0.6 puanlık artışla yüzde 36.8’e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı belirlemeye göre, ocak ayında istihdam edilen toplam nüfus 21 milyon 162 bin olurken, bunun 8 milyon 949 bin kişisini herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kaydı bulunmayanlar oluşturdu.



Ocak itibarıyla son bir yıllık dönemde kayıt dışı çalışanların sayısında 845 bin kişilik artış yaşandı. Ocak ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre erkek istihdamında kayıtdışılık oranı 0.6 puan artarken, 15 milyon 282 bin erkek çalışanın 5 milyon 617 binini kayıt dışı çalışanlar oluşturdu. Bu dönemde kadın çalışanlar içinde kayıt dışılık oranı 3.1 puan artışla yüzde 53.6’dan 56.7’ye çıktı. 5 bin 204 kişilik kadın istihdamından 3 milyon 332 bininin kayıt dışı istihdam ettiği belirlendi.





Kendi işini yapanların sayısı arttı



Ocak sonu itibarıyla son bir yıllık dönemde istihdam edilen kadın sayısı 675 bin kadın artarken, aynı dönemde kadın istihdamındaki kayıt dışı sayısı da 543 bin kişi arttı. Ocak 2010 itibariyle son bir yıllık dönemde erkek istihdamındaki artış 613 bin olurken, yine bu dönemde kayıt dışı çalışan erkek sayısında 302 bin kişilik artış yaşandı.



Kayıt dışı oranının artışında kendi adına çalışanlar etkili oldu. Ocak 2009’da kendi hesabına çalışan 4 milyon 311 kişiden yüzde 66.7’sini oluşturan 2 milyon 875 bini kayıt dışı çalışıyorken, 2010 yılının aynı döneminde kendi hesabına çalışan 4 milyon 526 kişiden yüzde 69’u kayıt dışı istihdam etti.





