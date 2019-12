Türkiye'de 80 bin avukat var

Aydın Baro Başkanı Sümer Germen, "Avukatlık mesleği her geçen gün, çok sayıda hukuk fakültesi açılması ve sınavsız avukat alınması nedeniyle artan sorunlarla karşı karşıya" dedi.



Germen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hukukun devamlı değişen ve gelişen bir bilim dalı olduğunu belirterek, bu nedenle hukuk uygulamaları gibi hukuk eğitiminin de değişimlere uygun şekilde gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çekti.



Her geçen gün avukatlık mesleğinin diğer mesleklerden daha fazla erozyona uğradığını ifade eden Germen, bunun sebebinin planlama yapılmadan açılan hukuk fakülteleri ve kaldırılan avukatlık sınavı olduğunu iddia etti.



Çok kolay şekilde açılan ve bazılarında hiç öğretim üyesi bulunmayan hukuk fakültelerinden nitelikli hukukçuların yetişmediğini öne süren Germen, "Kaldırılan avukatlık sınavı nedeniyle, insanların her türlü güvenine mazhar olması gereken avukatlık mesleği, çok kolay elde edilebilen bir meslek haline geldi" diye konuştu.



Barolar olarak avukatları bir noktaya kadar disipline etmeye çalıştıklarını, ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Germen, meslek içi eğitimi daha sıkıya alarak, eğitimli avukatlar oluşması için barolar olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.



Aydın Barosu Başkanı Germen, şöyle konuştu:

"Avukatlık mesleği her geçen gün, çok sayıda hukuk fakültesi açılması ve sınavsız avukat alınması nedeniyle gidereke artan sorunlarla karşı karşıya. Türkiye'de yaklaşık 80 bin avukat var. Her yıl Türkiye'deki 44 hukuk fakültesinden yaklaşık 5 bin avukat mezun oluyor. Bu rakam çok fazla. Şu anda Aydın'da ilçelerle beraber 750 serbest avukat oldu. Böylece avukat başına düşen gelir de düşüyor. Özellikle genç avukatlar için sorun daha da büyük."



Germen, avukatlık mesleğinin, savunma sırasında hakim ve savcılarla yaşanan sorunların yanı sıra meslek içi sosyal ve kültürel sorunları olduğunu sözlerine ekledi.