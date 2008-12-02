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Yaşam

'Türkiye'de 8 milyon kişi okuryazar değil'

UNESCO tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye'de okuryazar olmayan 8 milyon kişi yaşıyor.

02 Aralık 2008 02:00

UNESCO tarafından yayımlanan 'Herkes  için Eğitim 2009' raporuna  göre, Türkiye'de okuryazar olmayan 8 milyon kişi yaşıyor.



BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Herkes için Eğitim 2009 raporu "Eşitsizliklerin üstesinden gelmek, iyi yönetişim neden önemli" başlığıyla yayımlandı.

"Kabul edilemez" ulusal ve uluslararası eğitim eşitsizliklerin ülkelerin gelişimlerini zayıflattığının vurgulandığı raporda, 2006 yılında yapılan son Uluslararası Değerlendirme Programı (PISA) verilerine de yer verildi. PISA verilerine göre, Türkiye'deki öğrencilerin yaklaşık yüzde 50'si bilim alanında en düşük not olan 1 veya 1'in altında not aldı. Bu sıralamada
Türkiye'nin yanında Romanya ve Karadağ da yer aldı. Raporda, dünyadaki diğer ülkelerin istatistiklerine de yer verilerek, dünya genelinde milyonlarca çocuğun okula gidemediği vurgulandı. Mevcut gelişmelere göre, 2000 yılında 164 ülke için belirlenen evrensel
ilköğretim hedefine 2015'te ulaşılamayacağının belirtildiği raporda, birçok ülkede eğitim konusunda çok yavaş ilerleme kaydedildiği ve bunların eşit olmadığı ifade edildi.
Hükümetlerin gelir, cinsiyet, coğrafi bölge ve dil farkından kaynaklanan eşitsizliklerle mücadele için gerekeni yapmadığına işaret edilen raporda, birçok ülkede çok sayıda çocuğun okuma yazma ve matematiğin temelini bile öğrenme imkanı elde edemediği kaydedildi.

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