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Yaşam

'Türkiye'de 8 bin öğrenci eğitim gördü'

'Büyük Öğrenci Projesi' kapsamında son 16 yılda Türk cumhuriyetlerinden gelen 8 bin öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğü bildirildi.

02 Aralık 2008 02:00

Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarının yetişmiş insan gücüne katkı sağlamak amacıyla MEB tarafından 16 yıl önce hayata geçirilen "Büyük Öğrenci Projesi" kapsamında bugüne kadar 8 bin öğrencinin mezun olduğu bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürü Hasan Kaplan, Adana Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen etkinlik için geldiği Adana’da, yaptığı açıklamada, Türkiye’de öğrenim gören öğrenciler hakkında bilgi verdi.

Kaplan, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra 5 Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, bazı Türk topluluklarının da özerkliğine kavuştuğunu, bu toplulukların yeni dönemde ihtiyaç duydukları kadroların hazırlanması için MEB’in "Büyük Öğrenci Projesi"ni başlattığını söyledi.

Bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından Türk Cumhuriyeti ve akraba topluluklarını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Kaplan, eğitim ilişkileri içerisinde bu projenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

'Gurur veriyor'

Kaplan, 1992 yılında başlatılan projeyle ilgili şu bilgileri verdi: "Türk Cumhuriyetlerinin ve Türk topluluklarının, yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak, Türkiye dostu genç bir nesil yetiştirmek, Türkçeyi öğretmek ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla uygulamaya koyduğumuz proje kapsamında bugüne kadar 8 bin öğrenci Türkiye’deki 33 seçkin üniversitede öğrenim görerek mezun oldu. Başlangıçta 5 Türk Cumhuriyetini kapsayan proje, bugün Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlar’daki ülke ve toplulukları da içerisine aldı. Halen 57 ülke ve topluluktan gelen 7 bin öğrenciyle devam eden projede amacımız bu ülkelerin ihtiyaç duydukları kadroların yetiştirilmesini yardımcı olmak. Bugüne kadar öğrenimini tamamlayarak mezun olan 8 bin öğrencinin bir kısmı ülkelerine geri dönerek çeşitli
kademelerde göreve geçtiler. Diplomatik alanlarda görev yapan öğrencilerimiz de bulunuyor, bu bize gurur veriyor. Bazıları da iş adamı veya halen ülkemizde doktora, lisans ve lisans üstü eğitimlerini devam ediyorlar."

Kaplan, devlet burslusu olarak Türkiye’de öğrenimlerine devam eden öğrencilere, TÖMER eğitimi, yurtlarda barınma, bazı illerde şehir içi ulaşımı, sağlık giderlerini karşılama, ülkelerine geliş gidişlerinin plânlanması, burs, kitap-kırtasiye, giyecek, ikamet tezkeresi bedeli ve üniversite katkı payı gibi imkanların sağlandığını söyledi.


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