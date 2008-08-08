Türkiye'de 78 bin 524 faal dernek bulunuyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Dernekler Dairesi Başkanlığı'na göre,Mart 2008 sonu itibariyle Türkiye’deki faal dernek sayısı 78 bin 524'e ulaştı. Bu derneklerin yüzde 20.5'i İstanbul'da, yüzde 9.9'u Ankara'da, yüzde 4.7'si İzmir'de, yüzde 3.53'ü Bursa'da, yüzde 2.7'si Kocaeli'nde, yüzde 58.5'i diğer illerimizde bulunuyor. En az dernek bulunan iller ise, yüzde 0.08'le Şırnak, yüzde 0.10'la Ardahan, yüzde 0.10'la Tunceli, yüzde 0.12 ile Hakkari olarak sıralandı.



Kamu yararı statüsüne hak kazanmış dernek sayısı Türkiye genelinde 436, İzne tabi kelimeleri kullanan dernek sayısı 431 olarak tespit edildi.

