Türkiye’de 7 ilde sinema yok

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), sinema ve tiyatroya ilişkin 2015 verilerini açıkladığı raporuna göre, Türkiye’deki sinema sayısı, geçen yıla oranla yüzde 8.6 arttı. Ancak halen 7 ilde sinema bulunmuyor. Sinemadan yoksun iller Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Sinop ve Şırnak. Türkiye’de toplamda 2 bin 356 sinema salonu var. Koltuk sayısı ise 297 bin 610.

Kültür Servisi'nin haberine göre; sinema seyirci sayısı da artış gösterdi. Seyirci sayısı 2015 yılında, 2014 yılına göre yüzde 3.2 artarak 57 milyon 148 bin 11 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 2.2 artarak 31 milyon 661 bin 600 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 4.5 artarak 25 milyon 486 bin 411 kişiye ulaştı.

Gösterilen film sayısı 2015 yılında, 2014 yılına göre yüzde 18.4 artarak 49 bin 151 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı yüzde 26.4 artarak 21 bin 494 olurken, yabancı film sayısı yüzde 12.8 artarak 27 bin 657’ye yükseldi.

Tiyatro izleyicisi ve gösteri sayısı azaldı

Tiyatro salon sayısı 2014-2015 sezonunda, 2013-2014 sezonuna göre yüzde 17.7 artarken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 2.9 azaldı. Buna göre; 2014-2015 sezonunda tiyatro salon sayısı 719 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 258 bin 932 oldu.

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2014-2015 sezonunda, 2013-2014 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı yüzde 2.8 artarak 6 bin 825’e ulaştı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli /telif eser sayısı geçen sezona göre yüzde 3.4 artarken, oynanan yabancı/çeviri eser sayısı yüzde 0.6 azaldı. 2014-2015 sezonunda, 2013-2014 sezonuna göre tiyatro seyirci sayısı yüzde 3.7 azalarak 5 milyon 853 bin 445 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 6.7 azalırken, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı yüzde 9.2 arttı.

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2014-2015 sezonunda, 2013-2014 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 2.1 azalarak 28 bin 257 oldu. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre yüzde 2.5 azalırken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 0.6 azaldı.

Ayrıca, 2014-2015 sezonunda, 2013-2014 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 1.1 artarken, oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 5.2 arttı. Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 7.5 azalırken, çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 6.1 artarak 12 bin 144 oldu. Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 4.1 ve çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 2.9 azaldı.