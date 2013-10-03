T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Türkiye'de 7-7.9'dan büyük deprem yaşanabilir'

Prof. Dr. Osman Bektaş, 'Son 10 yıllık istatiksel verilere göre dünyada 2013 yılında yaşanabilecek 7-7.9'dan büyük deprem sayısı yüzde 95 olasılıkla 2 ila 5 arasındadır' açıklamasında bulundu

03 Ekim 2013 17:34

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, son 10 yıllık istatiksel verilere göre bu yıl Türkiye'de 7-7.9'dan büyük deprem yaşanmasının yüksek bir olasılık olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Osman Bektaş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu'nun, "Doğu Anadolu için 7.3'lük deprem beklediğimiz yerler var. Bu nedenle hazırlık çalışmalarına hız verdik" açıklamasında bulunduğunu belirterek, "Nurlu'nun bu söylemi, dünya yıllık deprem istatistiği ve Türkiye'nin doğusunda son 9 ayda yaşanan depremsellikle bütünüyle örtüşmektedir" diye konuştu.

Dünya ölçeğinde, 1900 yılından bu yana 7-7.9'dan büyük yıllık deprem sayısının değişmediğini ve 17 civarında olduğunu vurgulayan Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 10 yıllık istatiksel veriler değerlendirildiğinde dünyada 2013 yılı sonuna kadar yaşanabilecek 7-7.9'dan büyük deprem sayısı yüzde 95 olasılıkla 2 ila 5 arasındadır. Bu duruma göre 2013 yılının son üç ayına kadar Türkiye'de 7-7.9'dan büyük bir deprem yaşanması olasılıklardan biridir."

 

Bektaş, Türkiye'nin doğusunda son 9 ayın depremselliğinin ciddi kaygılar yarattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"4 ve 4'den büyük depremler Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fay sistemlerinin uç kısımlarında kümelenme yapma eğilimindedir. Başka deyişle bu bölgeler, gerilmelerin en fazla arttığı bölgelerdir. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde kuzeybatıda Çankırı-Çorum, güneydoğuda Ağrı-Hakkari arasında kalan bölgeler, Doğu Anadolu Fayı üzerinde kuzeydoğuda Erzurum-Kars, güneybatıda ise Hatay-Kahramanmaraş illeri arasındaki bölgeler 2013 yılı sonu veya 2014 yılı başına kadar yaşanması mümkün büyük depremler için kritik bölgelerdir."

 

ETİKETLER

depremdünyatürkiyeosman bektaşolasılıkistatistikveridoğu anadolujeoloji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24