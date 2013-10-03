'Türkiye'de 7-7.9'dan büyük deprem yaşanabilir'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, son 10 yıllık istatiksel verilere göre bu yıl Türkiye'de 7-7.9'dan büyük deprem yaşanmasının yüksek bir olasılık olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Osman Bektaş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu'nun, "Doğu Anadolu için 7.3'lük deprem beklediğimiz yerler var. Bu nedenle hazırlık çalışmalarına hız verdik" açıklamasında bulunduğunu belirterek, "Nurlu'nun bu söylemi, dünya yıllık deprem istatistiği ve Türkiye'nin doğusunda son 9 ayda yaşanan depremsellikle bütünüyle örtüşmektedir" diye konuştu.

Dünya ölçeğinde, 1900 yılından bu yana 7-7.9'dan büyük yıllık deprem sayısının değişmediğini ve 17 civarında olduğunu vurgulayan Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 10 yıllık istatiksel veriler değerlendirildiğinde dünyada 2013 yılı sonuna kadar yaşanabilecek 7-7.9'dan büyük deprem sayısı yüzde 95 olasılıkla 2 ila 5 arasındadır. Bu duruma göre 2013 yılının son üç ayına kadar Türkiye'de 7-7.9'dan büyük bir deprem yaşanması olasılıklardan biridir."

Bektaş, Türkiye'nin doğusunda son 9 ayın depremselliğinin ciddi kaygılar yarattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"4 ve 4'den büyük depremler Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fay sistemlerinin uç kısımlarında kümelenme yapma eğilimindedir. Başka deyişle bu bölgeler, gerilmelerin en fazla arttığı bölgelerdir. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde kuzeybatıda Çankırı-Çorum, güneydoğuda Ağrı-Hakkari arasında kalan bölgeler, Doğu Anadolu Fayı üzerinde kuzeydoğuda Erzurum-Kars, güneybatıda ise Hatay-Kahramanmaraş illeri arasındaki bölgeler 2013 yılı sonu veya 2014 yılı başına kadar yaşanması mümkün büyük depremler için kritik bölgelerdir."