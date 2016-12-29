Türkiye'de 6 ilde eğitime kar engeli

Türkiye'nin 6 ilinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime perşembe ve cuma günü ara verildiği bildirildi.Karaman İl Milli Eğitim müdürü Asım Sultanoğlu, Karaman'da olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi.

Sultanoğlu ayrıca, toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de perşembe ve cuma günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğünü belirtti.

Çankırı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilecek.

Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.

Ankara

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle, taşradaki mahallelerden ilçe merkezindeki ilk ve orta dereceli okullara taşımalı sistemle gelen öğrencilerin eğitimlerine ara verileceğini belirtti.

Benlice, ilçe merkezi başta olmak üzere Çayırhan ve Sarıyar mahallelerinde eğitim öğretimin normal şartlarda devam edeceğini kaydetti.

Eskişehir

Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Eskişehir'in; Bursa, Kütahya ve Ankara ile ulaşımını sağlayan karayollarında, trafikte sıkıntı yaşanmaması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Isparta

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerde eğitime ara verildiği bildirildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Aksu, Yalvaç, Sütçüler, Eğirdir ilçelerindeki okullarda 29 Aralık Perşembe eğitime ara verildiğini belirtti.

Bu arada, Süleyman Demirel Üniversitesi de eğitime ara verildiğini duyurdu.

Uşak

Uşak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 29 Aralık Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.