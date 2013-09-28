Türkiye’de 6 bin Suriyeli bebek dünyaya geldi

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin 2 yılda 6 bin bebeği oldu. Erkek bebekler için en çok “Recep Tayyip Erdoğan”, kızlara en çok “Emine” ismi verildi.

Suriye’de 2,5 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş, ülkenin sağlık altyapısını çökertti. Türkiye ise misafir ettiği mültecilere sağladığı sağlık hizmetleriyle sorunu çözmeye çalışıyor. Sığınanlar için 1,5 milyon poliklinik muayenesi yapıldı, 275 bin kişi bulundukları illerde hastanelere sevk edildi ve 28 bin kişi ameliyata alındı. 2 buçuk yılda Suriyeli 6 bin bebek dünyaya geldi.

Çağlar Avcı'nın Zaman'daki haberine göre, Sağlık sistemine dahil etmek için yenidoğan her bebek izlemeye alınarak önce topuk kanıyla zekâ geriliği olup olmadığı belirleniyor. İkinci aşamada rutin aşı takvimine dâhil ediliyor, 13 hastalığa karşı aşılanıyor. Bu süreçte annelere ‘anne sütü’ eğitimi verilirken mama ve süt takviyesiyle birlikte annelerin sağlıklı olmaları için demir ve D vitamini desteği sağlanıyor. Bu arada bebeklere verilen isimler de dikkat çekiyor. Erkek bebekler için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın adı dikkat çekerken kızlara en çok ‘Emine’ ismi veriliyor.

Suriye’de taraflar arasında süren çatışmalar en çok sağlık hizmetlerini etkiledi. Ülkede sağlık hizmetlerine ulaşım durma noktasına gelmişken Türkiye, mültecilere kurduğu sağlık altyapısı ile yardıma devam ediyor. Türkiye’de 21 sığınma kampında, 200 bin civarında mülteci kalıyor. 2,5 yılı aşkın süredir mültecilere yaklaşık 1,5 milyon poliklinik muayenesi yapıldı. Devlet hastanelerine 280 bin sevk gerçekleştirildi. Bunların 35 bini yatırılarak tedavi edildi. Toplam 28 bin ameliyat yapıldı.

Sağlık hizmetleri içinde en dikkat çekici ise doğumlar oldu. Bu zamana kadar hastanelerde 6 bin doğum yaptırıldı. Doğan bebek ve annesine Türkiye genelinde uygulanan doğum protokolü aynen uygulanıyor. Sağlık taraması yapılan bebeklerden alınan topuk kanıyla zeka geriliği riski belirleniyor. Bebekler ikinci aşamada rutin aşı takvimine dahil ediliyor. Bu süreçte annelere ‘anne sütü’ eğitimi veriliyor. Mama, süt desteği, demir ve D vitamini desteği sağlanıyor. Bunların yanı sıra bulaşıcı hastalıklara dikkat ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü, Suriye’de hepatit, tifo, kolera ve dizanteri gibi suyla bulaşan hastalıkların yayılmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyor. İshal ve hepatit A vakalarının 2 kat arttığına işaret eden örgüt, kızamık salgınlarının başladığını ifade ediyor.

Bebeklere geçici kimlik veriliyor

‘Misafir’ statüsündeki mülteci ailelerin çocukları Türkiye’de doğmalarına rağmen Türk vatandaşı olmuyor. Verilen geçici kimlikte bebeğin adı ve soyadı, anne ve baba adı, doğum yeri ve doğum tarihi bulunuyor. Doğan çocuk, sağlık hizmetlerini devlet hastanelerinde ücretsiz alıyor. Aşılar ve rutin taramalar Türk vatandaşlarına yapıldığı gibi uygulanıyor.