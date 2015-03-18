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Bilim / Teknoloji

Türkiye'de 6 bin lira maaşlı mesleğe işi bilen eleman aranıyor!

Yakın gelecekte Türkiye’de yazılımları test edecek 10 bin test uzmanına ihtiyaç olacak

18 Mart 2015 09:56

Son yılların trend mesleklerinden biri de “test uzmanlığı”. Nedir bu test uzmanlığı? Test uzmanı ne yapar? Neyi test eder?

En hızlı büyüyen sektörlerden biri yazılım sektörü. Geç kalmış olsa da Türkiye de artık bu konuya yatırım yapıyor. Artık yazılım geliştiren ve bunları tüm dünyaya satan firmalar dünya markası olabiliyor. Bu firmaların sayısı ve yaptıkları projeler arttıkça bu yazılımları test edecek insan gücüne olan ihtiyaç da artıyor.

 

10 bin uzman

 

Yakın gelecekte Türkiye’de yazılımları test edecek 10 bin test uzmanına ihtiyaç olacak. Hürriyet'ten Selçuk Yaşar'ın haberine göre, bu test uzmanları bugün 6 bin lira maaşla rahatlıkla iş bulabiliyor. Türkiye Yazılım Test ve Kalite Derneği de Türkiye bilişim sektörünün uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi için sektörün yazılım testi ve kalitesi konusunda bilgilendirilmesini hedefliyor.

Derneğin Başkanı Koray Yitmen, Türkiye’nin yazılım ve testleri alanında dünya merkezi olması için çalıştıklarını belirterek bu alana yatırım yapılması gerektiğini söylüyor. Dernek, konuyla ilgili eğitimler veriyor.

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