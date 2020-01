Türkiye'de 56 yılda trafik kazalarından 298 bin kişi öldü!

Trafik kazaları sadece iki günde 30 can aldı. Bugün de Samsun'un Terme ilçesinde bir minibüsün yol kenarındaki su kanalına uçarak menfeze çarptı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Ağrı’da dün meydana gelen kazada İstanbul’da çalışan ve memleketlerine dönmek isteyen işçilerin minibüsünün başka bir araçla çarpışması sonucu 13 kişi öldü. Kırıkkale’de de yine mevsimlik işçileri taşıyan aracın karıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirirken Düzce’de aynı aileden üç kişi, İstanbul’da ise otobüsün çarptığı bir kadın öldü.

Türkiye hafta sonuna kelimenin tam anlamıyla trafik katliamıyla başladı. En ağır kaybın yaşandığı kaza haberi Ağrı’dan geldi. Kaza dün sabah saat 05.30’da Ağrı’ya 10 kilometre uzaklıkta yaşandı. İstanbul’da çalışan ve memleketlerine dönen Ağrılı işçilerin kiraladığı ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BF 4045 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Duble yolda refüjü aşıp karşı yöne geçen minibüs, Ağrı yönünden gelen 19 KC 855 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre minibüste bulunanlardan 13 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi de yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, Ağrı Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların kaldırıldığı hastane önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kimlikleri güçlükle belirlendi



Korkunç kazada yaşamını yitirenler hurdaya dönen araçta sıkışıp adeta tanınmaz hale geldikleri için kimlikleri güçlükle saptandı. Kazada ölen 13 kişinin ismi şöyle: İsa Karadağ, Salih Karadağ, Çetin Erkut, Muhammet Üstündağ, Dinçer Çetin, Ebru Adalı, Fatih Yıldız, Abdurrahman Demir, Mehmet Deniz, İbrahim Adalı, Demet Kızılay, Dilara Kızılay ve Nara Kızılay.

Bir ailenin yok olduğu ikinci kaza ise Kırıkkale’de meydana geldi. Ankara’dan Kırşehir’in Kaman İlçesi’ne çalışmaya giden mevsimlik işçileri taşıyan, Cuma Diler (20) idaresindeki 71 BN 754 plakalı minibüsün, Karakeçili-Bala karayolunun Sülübük mevkiinde sol ön lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrildi. Kazada, 19 yaşındaki Mehmet Kılıç, eşi Fatma Kılıç (18) ile çocukları 1 yaşındaki Melike ile üç yaşındaki İbrahim Halil Kılıç, üç yaşındaki Fatma Nur Kılıç ve aynı yaştaki Musa Diler, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Cuma Diler’in de aralarında bulunduğu altı kişi ise Kırıkkale ve Ankara’da ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Otomobil dereye uçtu



Kanlı zincirin bir diğer halkası da Düzce’deydi. Tatil için İzmit’e giden ve memleketleri Yığılca’ya dönen Güvercin ailesinin içinde bulunduğu 41 TS 008 plakalı otomobil, Yığılca’ya bağlı İğneler Köyü mevkisinde 200 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücü Halil Güvercin, oğlu Tayfun Güvercin ve kızı Sude Güvercin yaşamını yitirirken, eşi Çiğdem ve oğlu Oğuz yaralandı. Kendi imkanları ile otomobilden çıkmayı başaran Çiğdem Güvercin, dereyi geçip yola çıktıktan sonra çığlık atarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istenildi. Dereye giren vatandaşlar otomobil içindeki üç kişinin cesedini yol kenarına çıkarttı. jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Can kaybıyla sonuçlanan kazalardan bir diğeri İstanbul’daydı. Pendik Kaynarca Mevkii Edirne istikametinde ilerleyen sürücüler yol ortasında bir kadının kanlar içinde yattığını gördü. Sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale etti. Ancak genç kadın kurtarılamadı. MOBESE görüntülerini inceleyen polis, kadına saat 05.30 sıralarında bir yolcu otobüsünün çarptığını olay yerinde bir süre durduktan sonra yoluna devam etttiğini belirledi. Plakası tespit edilen otobüs, Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarı’nda bulundu. Otobüsün ön bölümünde hasar olduğu görüldü. Gözaltına alınan sürücü Ramazan Ö, polis merkezine götürüldü. Sürücü ilk ifadesinde “Otobüsten bir ses geldi. Ben taş gelmiştir diye düşündüm”dedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Minibüs su kanalına uçtu: 7 ölü



Samsun'un Terme ilçesinde bir minibüsün yol kenarındaki su kanalına uçarak menfeze çarptı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti.



Samsun'un Terme ilçesinde bir minibüsün yol kenarındaki su kanalına uçarak menfeze çarpması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza yapan minibüsün, Artvin'in Şavşat ilçesinden İstanbul'a gittiği öğrenildi.



Her 10 yılda bir 'Bayburt' trafiğe kurban veriliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı istatistikler Türkiye’nin trafik kazalarına yüzbinlerce kurban verdiğini ortaya koyuyor. Verilere göre trafik istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1955 yılından 2011 yılının sonuna kadar 298 bin kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. Aynı süreçte kazalarda yaralanan veya sakat kalan insan sayısı ise 3 milyon 40 bin kişi.

Bu rakamlara göre yılda ortalama 600 bin kazanın meydana geldiği Türkiye’de her bir saatte ortalama 50 kaza oluyor, 1 kişi ölüyor, 13 kişi yaralanıyor. Trafik kazaları, her yıl 1 ilçe nüfusunu, her 10 yılda bir 115 bin nüfusa sahip Bayburt, 111 bin nüfusa sahip Dersim gibi bir ili de haritadan siliyor.