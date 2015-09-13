Türkiye'de 5.3 milyon kişi iş arıyor!

Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) kayıtlı iş arayanları ifade eden işgücü sayısı, ağustos ayı itibariyle son 1 yılda 865 bin 444 kişi artarak 5 milyon 350 bini aştı. Kayıtlı resmi işsiz sayısı da 784 bin kişi artarak 3,2 milyona yükseldi. İŞKUR'a kayıtlı resmi işsiz sayısı 2015 yılı Ağustos sonu itibariyle son 1 yılda 783 bin 914 kişi artarak 3 milyon 219 bin 934’e çıktı.
Yelda Ataç’ın Bugün’de yer alan haberine göre, iş arayanlarda 1 yıllık dönemde yüzde 19,3 artış meydana geldi. Diğer detaylar ise şöyle:
Yüzde 19,3'lük artış
- Kayıtlı işsizlerin yüzde 60’ı erkek yüzde 40’ı kadınlardan, toplam iş arayanların yüzde 62’si erkek, yüzde 38’i kadınlardan oluşuyor.
65 yaş üstü kişi çok
- Kayıtlı işsizlerin 6 bin 675 kişisi 65 yaş üstü, 24 bin 20’si 60 yaş ve üstünde bulunanlardan oluştu.
- 55 yaş ve üzeri kayıtlı işsizlerin sayısı 76 bin 67, 50 yaş ve üstü işsizlerin sayısı 197 bin 907 oldu.
- Kayıtlı kadın işsizlerin 1407’si 65 yaş üstü, 4 bin 165’i 60-64, 15 bin 516’sı 55-59, 42 bin 778’si 50-54 yaş grubunda bulunuyor.
- Kayıtlı erkek işsizlerin de 5 bin 568’i 65 yaş üstü, 12 bin 880’i 60-64, 36 bin 531’i 55-59, 79 bin 62’si 50-54 yaş grubunda yer alıyor.
Gençlerde sorun var
- 15-19 yaş grubunda 135 bin 144 kayıtlı işsiz bulunuyor. Bunların 80 bin 565’i erkek, 54 bin 579’u kadın.
- Kayıtlı işsizlerin içinde 15-24 yaş grubundaki genç işsizlerin sayısı yüzde 24,2 oranı ile 778 bin 707 oldu.
- Bu da her 4 kayıtlı işsizin 1’inin genç işsizlerden oluştuğu anlamına geliyor.
1 yıldan fazla süredir iş arayanın payı %54
- Toplamda 3,2 milyon toplam kayıtlı işsizin yüzde 54’üne karşılık gelen 1 milyon 754 bin 4 kişi 1 yıl ve daha fazla zamandır işsiz durumda bulunuyor.
- 8-12 ay arasında iş olanların sayısı 504 bin 105, 7-8 ay süreyle işsiz olanların 125 bin 751, 6-7 aydır işsiz olanların 135 bin 856 oldu. 30 gün ve daha az süredir işsiz olanların sayısı ise 134 bin 14’te kaldı.
- Ayrıca 1 yıl ve daha uzun süredir işsiz olan kayıtlı işsizlerin yüzde 20’si gençlerden oluşuyor.
386 bin üniversite mezunu işsiz
Kayıtlı işsizlerin 386 bin 142’isi üniversite mezunlarından oluşuyor. Bunların 13 bin 521’i yüksek lisans, 511’i doktora mezunu. Ayrıca lise sonrası iki yıllık programları bitirmiş 326 bin 791 önlisans mezunu da işsiz.
Beklentiler uyumsuz
İŞKUR yılın ilk 8 ayında 633 bin 525 kişiyi işe yerleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirilenlerde yüzde 40,3 artış olmasına karşın, işsizlerin çokluğu karşısında bu artış da yetersiz kaldı.
Aynı dönemde, halen çalışan ve iş arayan ya da belirli bir vadede arayacak olan istihdamı ifade eden açık iş sayısı yüzde 23,3 artışla 1 milyon 397 bin 465’e yükseldi. Bu artış da işsizlikteki ciddi yükseliş karşısında yetersiz kaldı. Açık işler ile işe yerleştirme arasındaki ciddi fark da, iş arayan-işçi arayan arasındaki beklenti ve taleplerin birbirini karşılamadığını ortaya koydu.