Türkiye'de 5.3 milyon kişi iş arıyor!

Türkiye İş Kurumu'na (İŞ­KUR) kayıtlı iş arayanları ifade eden işgücü sayısı, ağustos ayı itibariyle son 1 yılda 865 bin 444 kişi artarak 5 milyon 350 bini aştı. Kayıtlı resmi işsiz sayısı da 784 bin kişi artarak 3,2 milyona yükseldi. İŞKUR'a ka­yıt­lı res­mi iş­siz sa­yı­sı 2015 yı­lı Ağus­tos so­nu iti­ba­riy­le son 1 yıl­da 783 bin 914 ki­şi ar­ta­rak 3 mil­yon 219 bin 934’e çık­tı.



Yelda Ataç’ın Bugün’de yer alan haberine göre, iş ara­yan­lar­da 1 yıl­lık dö­nem­de yüz­de 19,3 ar­tış mey­da­na gel­di. Di­ğer de­tay­lar ise şöy­le:

Yüzde 19,3'lük artış



- Ka­yıt­lı iş­siz­le­rin yüz­de 60’ı er­kek yüz­de 40’ı ka­dın­lar­dan, top­lam iş ara­yan­la­rın yüz­de 62’si er­kek, yüz­de 38’i ka­dın­lar­dan olu­şu­yor.



65 yaş üstü kişi çok



- Kayıt­lı iş­siz­le­rin 6 bin 675 ki­şi­si 65 yaş üs­tü, 24 bin 20’si 60 yaş ve üs­tün­de bu­lu­nan­lar­dan oluş­tu.

- 55 yaş ve üze­ri ka­yıt­lı iş­siz­le­rin sa­yı­sı 76 bin 67, 50 yaş ve üs­tü iş­siz­le­rin sa­yı­sı 197 bin 907 ol­du.

- Ka­yıt­lı ka­dın iş­siz­le­rin 1407’si 65 yaş üs­tü, 4 bin 165’i 60-64, 15 bin 516’sı 55-59, 42 bin 778’si 50-54 yaş gru­bun­da bu­lu­nu­yor.

- Ka­yıt­lı er­kek iş­siz­le­rin de 5 bin 568’i 65 yaş üs­tü, 12 bin 880’i 60-64, 36 bin 531’i 55-59, 79 bin 62’si 50-54 yaş gru­bun­da yer alı­yor.



Gençlerde sorun var



- 15-19 yaş gru­bun­da 135 bin 144 ka­yıt­lı iş­siz bu­lu­nu­yor. Bun­la­rın 80 bin 565’i er­kek, 54 bin 579’u ka­dın.

- Ka­yıt­lı iş­siz­le­rin için­de 15-24 yaş gru­bun­da­ki genç iş­siz­le­rin sa­yı­sı yüz­de 24,2 ora­nı ile 778 bin 707 ol­du.

- Bu da her 4 ka­yıt­lı iş­si­zin 1’i­nin genç iş­siz­ler­den oluş­tu­ğu an­la­mı­na ge­li­yor.

1 yıldan fazla süredir iş arayanın payı %54

- Toplamda 3,2 milyon toplam kayıtlı işsizin yüzde 54’üne karşılık gelen 1 milyon 754 bin 4 kişi 1 yıl ve daha fazla zamandır işsiz durumda bulunuyor.

- 8-12 ay arasında iş olanların sayısı 504 bin 105, 7-8 ay süreyle işsiz olanların 125 bin 751, 6-7 aydır işsiz olanların 135 bin 856 oldu. 30 gün ve daha az süredir işsiz olanların sayısı ise 134 bin 14’te kaldı.

- Ayrıca 1 yıl ve daha uzun süredir işsiz olan kayıtlı işsizlerin yüzde 20’si gençlerden oluşuyor.

386 bin üniversite mezunu işsiz



Ka­yıt­lı iş­siz­le­rin 386 bin 142’i­si üni­ver­si­te me­zun­la­rın­dan olu­şu­yor. Bun­la­rın 13 bin 521’i yük­sek li­sans, 511’i dok­to­ra me­zu­nu. Ay­rı­ca li­se son­ra­sı iki yıl­lık prog­ram­la­rı bi­tir­miş 326 bin 791 ön­li­sans me­zu­nu da iş­siz.



Beklentiler uyumsuz

İŞKUR yılın ilk 8 ayında 633 bin 525 kişiyi işe yerleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirilenlerde yüzde 40,3 artış olmasına karşın, işsizlerin çokluğu karşısında bu artış da yetersiz kaldı.

Aynı dönemde, halen çalışan ve iş arayan ya da belirli bir vadede arayacak olan istihdamı ifade eden açık iş sayısı yüzde 23,3 artışla 1 milyon 397 bin 465’e yükseldi. Bu artış da işsizlikteki ciddi yükseliş karşısında yetersiz kaldı. Açık işler ile işe yerleştirme arasındaki ciddi fark da, iş arayan-işçi arayan arasındaki beklenti ve taleplerin birbirini karşılamadığını ortaya koydu.