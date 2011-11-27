-Türkiye'de 5 milyon bina yenilenmeli KAYSERİ (A.A) - 27.11.2011 - Yüksek mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, ''Deprem ve terör, partiler üstü ele alınmalı'' dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Şubesinin öncülüğünde düzenlenen ''Deprem, İnsan ve Yapı'' konulu panelde konuşan Prof. Dr. Alp, uluslararası bir çalışmada 20 şehrin ileride dünyanın başına bela olacağının söylendiğini, bu şehirler arasında İstanbul'un da bulunduğunu bildirdi. Prof. Dr. Alp, Türkiye'nin pek çok alanda büyük ilerlemeler ve gelişmeler kaydetmesine karşın yapılaşmada, şehirleşmede ve kentleşmede çok geride kaldığını ifade ederek, ''Bu durumdan dolayı, bu ülkenin bir mimarı, bir insanı olarak utanıyorum, acı çekiyorum. Binalarımızı ve şehirlerimizi de gelişmişliğimizle aynı düzeyde geliştirmeliydik'' diye konuştu. Depremin toplumda bir kader ya da alın yazısı algısıyla karşılandığını ancak esas zarar verenin ve ölüme neden olanın çarpık ve çürük yapı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Alp, şunları söyledi: ''Deprem dünyanın ve ülkemizin bir gerçeği olduğuna göre bunu kabul etmeli ve binalarımızı depreme dayanıklı yapmalıyız. Deprem de terör gibi partiler üstü değerlendirilmeli. Deprem ve terör, partiler üstü ele alınmalı. Çünkü bu ülke terörde 40 bin, depremde 100 bin canı feda etti. Türkiye'de toplam 8 milyon yapı var ve bunların yüzde 6'sının herhangi bir sarsıntıda toptan göçeceği belirtiliyor. Benim hesaplarıma göre, bu yapıların 5 milyonu yenilenmeli. Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu gerçeği geç de olsa gördü. Ne pahasına olursa olsun yıkılması gereken binaları yıkacağını söylüyor. Yıkabilir mi? Bilemiyorum, belki yıkabilir ama böyle bir gerçeği görmesi ve dillendirmesi bile olay.''