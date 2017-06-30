Türkiye'de 480 bin 'modern köle' var

Dünyada 46 milyon kişi modern köle statüsüne sahip. Küresel Kölelik Endeksi’nde Türkiye, 480 bin kişi ile en çok modern kölenin bulunduğu 14’üncü ülke olarak kayda geçti.

Sözcü muhabiri Engin Esen'in haberine göre, Dünya genelinde 46 milyon kişinin modern kölelik koşullarında yaşadığı belirtilirken, Türkiye'deki modern kölelerin sayısının da yarım milyona yakın olduğu kaydedildi. Türkiye, nüfusa oranla modern köleliğin en yoğun olduğu 20'nci ülke olarak gösterildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) iş dünyası temsilcileri, sendikacılar ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlediği Sorumlu İş İdaresi Küresel Forumu'ndaki tartışma konularından biri “modern kölelik” oldu. OECD Personel Şefi ve G20 Özel Temsilcisi Gabriela Ramos, bugün “insan kaçırma”, “zorunlu çalıştırma” ve “çocuk işçilik” gibi biçimlerde kendini gösteren modern köleliğin, 15.-19. yüzyıllar arasında Afrika'dan götürülüp Amerika kıtasında satılan kölelerin 4 katı kadar insanın hayatını kararttığını dile getirdi.

Modern köleler sizi eğlendiren ve bilgilendiren aletleri üretiyor olabilir

Çocukların madenlerde çalıştırılmasına sıkça rastlanan Hindistan'da insan hakları savunucularıyla işbirliği halinde 84 bin çocuğun kurtarılarak eğitime yönlendirildiğine dikkat çeken Ramos, “Modern köleler giydiğiniz kıyafetleri dikiyor, yediğiniz sebzeleri yetiştiriyor, sizi eğlendiren ve bilgilendiren aletleri üretiyor olabilir. Yaklaşık 2 milyonu bizzat devletler veya isyancı gruplar tarafından çalıştırılıyor” dedi.

Ramos, bugünkü karmaşık ve devasa tedarik zincirleri koşullarında modern kölelikle mücadelenin kolay olmadığını belirterek, hem ülkeler hem de sektörler arasında işbirliği ve koordinasyonun şart olduğunu vurguladı. OECD yöneticisi, iş dünyasına ve tüketicilere, etik kurallara uyularak üretilen malı tercih etmeleri çağrısı yaptı.

Çocuklar kurban

Ramos'un gönderme yaptığı Küresel Kölelik Endeksi'nde Türkiye, 480 bini aşkın kişiyle en çok modern kölenin bulunduğu 14'üncü ülke olarak kayda geçti. Endekse göre, Türkiye'deki her 1 milyon kişiden 626'sı modern köle durumunda. Avrupa'da kadın ve çocukların alıkonularak seks işçiliğine zorlanmasının sıkça görüldüğü belirtilen raporda, “Türkiye'de ise modern köleliğin diğer biçimlerinden çocukların zorla evlendirilmesine rastlanmaktadır” denildi. Raporda, Türkiye'nin birçoğu köleliğe zorlanma riski altındaki Suriyeli, Pakistanlı, Afganistanlı ve Somalili göçmenlerin kaçırılma rotası üzerinde olduğuna da dikkat çekildi.