Türkiye'de 4.5 milyon kişi hepatit B virüsü taşıyor

Viral Hepatitle Savaşım Derneği Kayseri Bölge Temsilcisi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Özbal, ``Hepatit B virüsünü Türkiye'de yaklaşık 4.5 milyon kişi taşıyor. Taşıyıcılık oranı Güneydoğu'da yüzde 10'larda'' dedi.



Viral Hepatitle Savaşım Derneği tarafından Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde `Hepatit B Halk Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi. Toplumu bilinçlendirme kampanyasının 10'ncu durağı Kayseri'deki toplantıda konuşan Prof. Dr. Yusuf Özbal, dünya genelinde 2 milyar kişinin hepatit B virüsü taşıdığını ve 400 milyon kişinin kronik hepatit B hastası olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Özbal şunları söyledi:



``Dünyada her yıl 1 milyondan fazla kişinin hayatı kaybetmesine neden olan hepatit B virüsünü Türkiye'de yaklaşık 4.5 milyon kişinin taşıdığı tahmin ediliyor. Ülkemizde ortalama yüzde 5 olan taşıyıcılık oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 10'lara çıkıyor. Türkiye'de hepatit B ile karşılaşma oranının yüzde 40- 50 civarında olması ise her iki kişiden birinin hayatının bir döneminde bu virüse maruz kaldığını gösteriyor. Ülkemizde en çok 15- 44 yaşları arasında görülen hepatit B, kan ve vücut sıvıları yoluyla bulaşıyor. Özellikle, karaciğere etki eden hepatit B, zaman içinde kronikleşmesi durumunda karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri gibi hastalıklara yol açabiliyor. Hepatit B'nin ilerlemesi sonucu oluşan karaciğer kanserinin ancak yüzde 50'si tedavi edilebilir durumda yakalanabiliyor. Türkiye'de her yıl 5 bin kişi karaciğer kanserinden, 10-15 bin kişi de siroz ve siroza bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybediyor.''



Prof. Dr. Yusuf Özbal, hepatit B'nin çok eşlilik ve korumasız cinsel ilişki, steril olmayan mikroplu malzemelerle yapılan diş tedavileri, berberlerde aynı jilet ve usturanın birden fazla kişide kullanılması, steril olmayan mikroplu malzemelerle yapılan dövme, piercing, kulak delme, toplu sünnet işlemleri, kan kardeşliği, alın veya ense kestirme işlemi, uyuşturucu bağımlılarında aynı enjektörün birden fazla kişi tarafından kullanılması yoluyla bulaştığını söyledi. Prof. Dr. Özbal, “Hepatit B virüsü taşıyanlarla aynı evi paylaşanlar risk altında bulunuyor. Yapılacak aşı ile hepatit B'den korunulabilir. Gerektiğinde bu hastalığın mevcut ilaç ve yöntemlerle tedavisi de mümkündür'' diyerek sözlerini tamamladı.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Neşe Saltoğlu da diğer hepatit türlerine göre daha az tehlikeli hepatit A ve hepatit E hastalıkları hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Saltoğlu, hepatit A ve E'den korunmanın en iyi yolunun hijyene önem vermek, yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat etmek olduğunu vurguladı.



(DHA)