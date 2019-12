Türkiye’de 4,5 milyon insan hepatit B olduğundan habersiz

Hepatit B konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Radisson SAS Airport Hotel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan dernek başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Balık, Türkiye'de en çok 14-15 yaşları arasında görülen hepatit B'nin kan ve vücut sıvıları yoluyla bulaştığını kaydettiÖzellikle karaciğere etki eden hepatit B'nin kronikleşmesi durumunda karaciğer sirozu ve kanseri gibi ciddi hastalıklara yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Balık, "Dünya genelinde 2 milyar insan hepatit B ile enfekte yaşıyor ve her yıl bir milyondan fazla kişi hepatit B nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise yaklaşık 4,5 milyonun üzerinde insan hepatit B olduğundan habersiz yaşıyor" dedi.Prof. Dr. Balık, Türkiye'de ortalama yüzde 5 olan hepatit B taşıyıcılığının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 10'lara kadar çıktığının altını çizdi.Türkiye'de hepatit B ile karşılaşma oranının yüzde 40-50 civarında değiştiğini ifade eden Prof. Dr. Balık, "Bu da her 2 kişiden birinin hayatının bir döneminde bu virüsle tanışmış olduğunu gösteriyor" diye konuştu.Hepatit B'nin ilerlemesi sonucu oluşan karaciğer kanserinin ancak yüzde 50'sinin tedavi edilebilir durumdayken teşhis edildiğini belirten Prof. Dr. Balık, Türkiye'de her yıl 5 bin kişinin karaciğer kanserinden, 10-15 bin kişinin de siroz ve siroza bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybettiğini söyledi.Prof. Dr. Balık, hepatit B'nin çok eşlilik ve cinsel ilişki yoluyla, hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaşmayla ve steril olmayan mikroplu malzemelerle yapılan diş tedavileri, kuaförlerde ustura-manikürle, kulak delme, toplu sünnet, kan kardeşliği, aynı enjektör ile birden fazla kişiye iğne yapılmasıyla bulaşabildiğini belirtti.Hepatit B virüsü taşınıp taşınmadığını anlamak için doktora başvurarak basit bir test yaptırılabileceğine işaret eden Prof. Dr. Balık, Türkiye'de sadece bu yıl içinde 50 bin yeni enfeksiyonla karşılaşılacağının tahmin edildiğini belirtti.Hepatit B virüsü taşıyıcısı ve hastalarına hepatit B aşısının Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık ocaklarında ücretsiz olarak yapıldığına değinen Prof. Dr. Balık, hastalık riski taşıyanlara sağlık kuruluşlarına başvurarak test olmaları konusunda çağrıda bulundu.İlk etabı yıl sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında İstanbul dışında Bursa, Adana, Ankara, Edirne, Zonguldak, İzmir, Diyarbakır, Adıyaman ve Erzurum'da 19 bilgilendirme toplantısı yapılacak.Bu toplantılarda, hepatit B'nin bulaşma yolları, tehlikeleri, tedavi ve korunma yöntemleri anlatılarak, halkın bilinçlendirilmesi hedefleniyor.