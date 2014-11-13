Türkiye’de 45 bin binaya risk tespiti yapıldı yüzde 99’u çürük çıktı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kentsel dönüşüm süreci kapsamında Türkiye genelindeki riskli yapıların tespitine başlandığı 2012 yılından bu yana risk raporu için başvuran 45 bin konutun kentsel dönüşüme girdiğini aktaran Tektaş Kentsel Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çatalkaya, bu konutların yüzde 99’unun riskli bina ilan edildiğini söyledi.

6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm kanununun yürürlüğe girdiği Mayıs 2012’den bu yana vatandaş talebi ile bu kanundan Türkiye genelinde 45 bin bina yararlandı. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine binaların risk ölçümünün yapıldığını belirten Tektaş Kentsel Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çatalkaya, “Türkiye genelinde özellikle büyük şehirlerde binalardan alınan numunelerden çıkan sonuçlar pek parlak değil. Kontrol edilen binaların yüzde 99’u riskli. Bin binadan 5’i ancak testlerden geçebiliyor” dedi.

600 bin bina yenilenmeli

Sadece İstanbul’da 600 bin binanın yenilenmesi gerektiğini belirten Çatalkaya, “2007 “Deprem Yönetmeliğine uygun yeni yapılan binalarda bir problem yok ama öncesinde yapılan binalar risk grubunda. Ülkemizde deprem riskinin arttığı bölgeler var. Vatandaşların hızlı hareket edip kentsel dönüşüm için başvurularını yapmasını öneriyorum. İstanbul’da yılda 23 bin bina ancak dönüşüme giriyor. Kentsel dönüşümün hızlanması gerek aksi halde bu dönüşüm hızıyla konut stokunu 20 yılda dönüştüremeyiz” diye konuştu.

İstanbul’da Esenyurt, Anadolu’da İzmir ve Antalya

2012 yılı Mayıs ayından bu yana İstanbul’da kentsel dönüşümde en çok talebin 2 bin konutla Esenyurt bölgesinden geldiğini aktaran Çatalkaya şunları söyledi: “Esenyurt’tan sonra bin 617 konutla Küçükçekmece, bin 589 konutla Kadıköy kentsel dönüşümde en çok binanın dönüştüğü ilçeler. Anadolu’da da dönüşüme ilgi hızla artıyor. İzmir, İstanbul’dan sonra en çok binanın dönüşüme girdiği şehir. 3 bin 836 konutun dönüşüme girdiği İzmir’i, 3 bin 86 konutla Ankara ve bin 551 konutla Antalya takip ediyor. Manisa, Denizli, Çorum ve Sivas gibi illerde de kentsel dönüşüme ilgi artıyor. Sayılar düşük kalsa da ilerleyen dönemde de halkın ilgisinin artacağını düşünüyorum. Deprem hayatımızın gerçeği. Büyük yıkımlar yaşamadan her vatandaşın önlemini alması gerekiyor. Kentsel Dönüşüm Kanunu ile vatandaşlar bürokrasiyi beklemeden kendi binalarını yeniden inşa edebilir. Kanundan bir binanın yararlanabilmesi için bina mülk sahiplerinin bakanlıktan yetki almış kentsel dönüşüm firmalarına başvuruda bulunması yeterli.”