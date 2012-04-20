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Ekonomi

Türkiye'de 40 yıl yetecek 'kaya gazı' var

Kaya gazı dünyada da enerji gündeminin ilk sıralarında yer alıyor

20 Nisan 2012 12:16

Türkiye Petrol Jeologları Derneği Başkanı Bahtiyar, Türkiye’nin kaya gazı rezervinin 40 yıllık ihtiyacı karşılayacak düzeyde olduğunu söyledi.
 
Türkiye her yıl 50 milyar dolardan fazla enerji ithalatı yapıyor. Cari açığın yarıdan çoğu petrol ve gaz ithalatından kaynaklanıyor.

Dolayısıyla her türlü alternatif kaynak büyük önem taşıyor. Kaya gazı dünyada da enerji gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Amerika, Kuzey Avrupa, Çin zengin yataklara sahip. ABD Enerji Enformasyon Dairesi'nin verilerine göre Türkiye de yoksul gözükmüyor.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Petrol Jeologları Derneği Başkanı İsmail Bahtiyar, Türkiye’nin rezervi 13 trilyon, üretilebilir miktarı ise 1.8 trilyon metreküp (63.5 trilyon kubik fit) düzeyinde olduğunu belirtti. Bahtiyar, "Bu 40 yıllık ihtiyacı karşılayabilecek bir büyüklük" dedi.

Citigroup’un raporuna göre, kaya gazı rezervleri sayesinde Kuzey Amerika, gelecekte kritik bir enerji coğrafyası olacak. Bu yeni coğrafyada Türkiye, acaba, yine ithalatçı mı olacak, yoksa hiç olmazsa ihtiyacının bir kısmını üreten bir ülke mi olacak? TPAO da bunun cevabını arıyor.

TransAtlantic ve Valeura adlı şirketler, "Trakya ve Güneydoğu'da 'dünya çapında kayda değer' rezervler olduğu" görüşünde. TPAO, ExxonMobil'le işbirliği açıkladı. Shell'le anlaşması imzalanmıştı.

TPAO Arama Daire Başkanlığı Danışman Atilla Aydemir "Ciddi çalışmalar var, hızlanacağız. Tecrübeli firmalarla görüşmeler sürüyor, strateji geliştiriyoruz. Yatırım yapmak isteyene TPAO’nun kapıları açık" dedi.


Kaya gazı nedir?


Petrol ve doğalgazın alternatifi olarak gündeme gelen kaya gazı, küçük taneli tortul kayaçların (şeyl) gözeneklerinde yer alan petrol veya doğalgazı tanımlıyor.

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