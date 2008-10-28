Türkiye’de 4 milyon kişi kalp yetersizliği çekiyor

Türkiye'de kalp yetersizliği sorunu olan kişilerin benzer ülkelerden ve dünya ortalamasından 3 kat daha fazla olduğu belirtildi.Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, “24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi”nin son gününde “Türkiye’den epidemiyolojik veri: Happy” çalışmasının ilk verilerini açıkladı.Çalışmanın Türk Kardiyoloji Derneği tarafından gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Değertekin, ilk verilere göre Türkiye’de 3-4 milyona yakın kalp yetersizliği sorunu olan kişinin bulunduğunu söyledi. Çalışmanın 1,5 yıldır sürdüğünü belirten Prof. Dr. Değertekin, şunları kaydetti:“Çalışma, 2009 sonunda bitecek. Çalışmanın ilk verilerine göre, Türkiye’de 3-4 milyon arasında kalp yetersizliği bulunan kişi var. Bu 4 milyon kişi arasında 1-1,5 milyon kişi günlük işlerini yapamayacak çok ciddi yetersizliğe sahip durumda ve ciddi tedaviye ihtiyacı olan hastalar. Yaklaşık 2,5 milyon kişi ise yüksek tansiyon hastası, bir kalp krizi geçirmiş, aşırı şişman ve uygun tedavi olmayan kişilerdir. Bu tipteki hastaların iyi tedavi edilmesi gerekir. İyi tedavi edilmezlerse uzun dönemde bu kişilerde kalp yetersizliği ortaya çıkacak. Bu da ciddi bir iş gücü kaybına ve ciddi ekonomik kayba yol açabilecek ciddi bir durumdur. Amacımız bu 2,5 milyon kişinin korunmasıdır.”Çalışmanın Türkiye genelini kapsadığını, 23 ilde 35 yaş üzerindeki 4 bin 500 kişiden örnekler alınarak bu verilerin saptandığını kaydeden Prof. Dr. Değertekin, verilerin benzer ülkelerden ve dünya ortalamasından 3 kat daha fazla olduğunu belirtti.