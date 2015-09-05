Türkiye'de 3G abone sayısı 61 milyonu aştı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, 2009’da hizmete sunulan 3G’de (üçüncü nesil telekomünikasyon hizmeti) abone sayısının 61 milyonu aştığını bildirdi. Bilgin, 2008 yılında 6 milyon olan geniş bant internet abone sayısının da 7 kattan fazla artarak, 44 milyonu geçtiğini kaydetti.

DHA’da yer alan habere göre, Bakan Bilgin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Türkiye Haberleşme Sektörü 2015 Yılı 2. Çeyrek Pazar Verileri Raporu"nda yer alan rakamları açıkladı.

İnternet abonesi 7 kat arttı

Bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünü stratejik sektör olarak gördüklerini belirten Bilgin, Türkiye'nin son 13 yılda sektörde hızlı bir büyüme trendi yakaladığını belirtti.

Bilgin, BTK'nın 2015 yılı 2. çeyrek pazar verilerine göre internet abone sayısı ve internet kullanımının artmaya devam ettiğine dikkati çekti. Bilgin, "Geniş bant internet abone sayısı 2015 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 44 milyonu aştı. 2014 yılı ikinci çeyrekte 37 milyon olan geniş bant internet abone sayısının bir yılda 7 milyondan fazla arttığı görülüyor. 2008 yılında ise sadece 6 milyon olan geniş bant internet abone sayısının ise 7 kattan fazla artış gösterdiği görülmektedir" dedi.

3G'de rekor

2009 yılının Temmuz ayında vatandaşların hizmetine sunulan 3G'de 6 yılın geride kaldığını hatırlatan Bilgin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’yi 2009 yılında 3G hizmeti ile tanıştırdık. 2015 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 61 milyon 76 bin abone 3G hizmetini kullanmaktadır. Mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 24 oranında artarak 35 milyon 298 bin rakamına ulaştı."

Bakan Bilgin, 2009 yılında 3G yetkisi verilen 3 operatörün yaptığı yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Bilgin, yetkilendirmenin yapıldığı 2009'da 4,6 milyar lira yatırım yapan operatörlerin 2014 yılında ise 3G'ye 3,1 milyar liralık yatırım yapıldığını vurguladı.

İnternet kullanımı arttı

İnternet kullanımındaki artış trendinin devam ettiğine dikkati çeken Bilgin, "2015 yılı 2. çeyrek verilerine göre toplam mobil internet kullanım miktarı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 16 oranında artarak 126 bin 27 TeraByte olarak gerçekleşti. 2015 yılı ikinci çeyreğinde kablo internet dahil toplam sabit geniş bant internet kullanım miktarı ise yaklaşık 1 milyon 482 bin TByte oldu" ifadelerini kullandı.

Abone başına sabit ve mobil internet kullanım miktarında ise büyük bir fark olduğuna işaret eden Bakan Bilgin şöyle konuştu:

"Bir sabit internet abonesinin aylık kullanım miktarı ortalama 56 GB iken mobil abonenin aylık kullanım miktarı ise ortalama 1,2 GB seviyesinde. Buna göre, 2015 yılı ikinci çeyreğinde sabit geniş bant abonesi, mobil geniş bant abonesinin yaklaşık olarak 46 katı kadar bir kullanım yapmaktadır. Mobil internet kullanım miktarı sabite göre düşük olmakla birlikte son bir yılda sabit geniş bant kullanımı yaklaşık yüzde 45 artarken, mobil geniş bant kullanımı yaklaşık yüzde 65 artmıştır."

Mobil telefon abone sayısı 72 milyonu aştı

Bilgin, mobil telefon abone sayısındaki artışın 2015 yılının 2. çeyreğinde de devam ederek, bu yılın haziran ayı sonu itibarı ile Türkiye'deki mobil telefon abone sayısının 72 milyon 174 bine ulaştığını bildirdi. Bilgin, "Mobil cihazların genellikle 9 yaş üstü kişiler tarafından kullanıldığı dikkate alınırsa mobil penetrasyon oranının yüzde 100’ü aştığı görülmektedir. 2015 yılı ikinci üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık yüzde 53.4’ünü ön ödemeli aboneler oluşturdu, faturalı abonelerin oranının ise yüzde 46,6’ya çıktı" diye konuştu.

2015 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarının 56,4 milyar dakika, sabit trafik miktarının ise 2,9 milyar dakika olduğunu açıklayan Bilgin, "Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yaklaşık yüzde 8 oranında artarken sabit trafik miktarı ise yaklaşık yüzde 1,2 oranında azaldı. 2015 yılı birinci çeyreğinde 367 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ikinci çeyrekte 399 dakika olarak gerçekleşti. Bu rakamlara göre Türkiye Avrupa ülkeleri arasında mobil telefonla en çok görüşme yapan ülke oldu" şeklinde konuştu.

'Fiber ağlarla örüldü'

Bilgin, iletişim açısından büyük önem taşıyan fiber kablo yatırımlarındaki artışın devam ettiğini vurguladı. 2015 yılı ikinci çeyreği itibarıyla, alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğunun 54 bin 730, Türk Telekom’un ise 202 bin 98 kilometre fiber altyapısı bulunduğunu kaydeden Bilgin, "Ülkemizdeki toplam fiber uzunluğu 257 bin 828 kilometreye ulaşmıştır. Ülkemiz karayolu ağlarının yaklaşık 4 katı uzunluğundaki fiber ağlar ile örülmüştür" dedi.

Sabit geniş bant abone sayısı içerisindeki fiber abone oranının da her geçen yıl arttığını belirten Bakan Bilgin, "2014 yılı ikinci çeyreğindeki 8,6 milyon sabit geniş bant abonesinin 1,3 milyonu fiber abonesi iken, 2015 yılı ikinci çeyreği itibarı ile sabit geniş bant internet abone sayısı 9,1 milyona, fiber abone sayısı ise 1 milyon 500 bine yükselmiştir. Yani 2014 yılı ikinci çeyreğinde sabit geniş bant aboneleri içerisindeki fiber abone oranı yüzde 15 iken, 2015 yılı ikinci çeyreğinde bu oran yüzde 17 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

85 milyon numara taşındı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, BTK tarafından, 2008 yılında mobil operatörler arasında numara taşıma uygulamasının başlatıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"31 Haziran 2015 tarihi itibariyle 85 milyon 402 bini aşan numara taşıma işlemi gerçekleştirildi. Ancak, 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde numara taşıma sayısı bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 6,7 oranında azaldı ve 3 milyon 50 bin civarında numara taşıma işlemi gerçekleşti."