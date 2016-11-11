Türkiye'de 370 dernek kapatıldı

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı, "FETÖ, PKK/KCK, DHKP-C ve DEAŞ bağlantılı" 370 derneğin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "OHAL Kanunu 11. Maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 39 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen; FETÖ bağlantılı 153, PKK/KCK bağlantılı 190, DHKP-C bağlantılı 19 ve DEAŞ bağlantılı 8, olmak üzere toplamda 370 derneğin faaliyetinin valiliklerce durdurulduğu" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "inceleme, değerlendirme çalışmalarının devam ettiği terör örgütleri ile irtibatlı tüm yapı, grup, oluşum, kurum ve kuruluşlarla mücadelenin hız kesmeden kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.