-Türkiye'de 36 ilde 151 özel müze bulunuyor TRABZON (A.A) - 14.09.2011 - Türkiye'de 36 ilde Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimde bulunan 151 adet özel müze, ziyaretçilerini ağırlıyor. AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinden derlediği bilgilere göre, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle, vakıfların kendi hizmet konuları veya amaçlarını gerçekleştirmeleri için başvurmaları halinde özel müze açılmasına bakanlık tarafından izin veriliyor. Özel müze kurma istekleri ''Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik'' hükümleri doğrultusunda incelenirken, müzenin yeterli nitelik ve nicelikte bulunması, sürekli hizmet vermesi hususları dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor. Gerçek ve tüzel kişilerce kurulan müzeler, bakanlığın izin belgesinde belirlenen konu alanlarına ilişkin taşınır kültür varlığı bulundurup, teşhir edebiliyor. Bu müzelerde taşınır kültür varlıklarının korunması ise devlet müzeleri statüsünde yapılıyor. Ülke genelinde 36 ilde, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde 151 adet özel müze bulunuyor, bu müzeleri yerli ve yabancı turistler ziyaret edebiliyor. Türkiye'de en çok özel müzenin bulunduğu il ise 40 özel müze ile İstanbul. İstanbul'u 31 müze ile Ankara, 8 müze ile İzmir takip ediyor. Çanakkale'de 7, Bursa ile Kütahya'da 6'şar, Gaziantep ve Eşkişehir'de de 5'er özel müze bulunuyor.