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Çevre

Türkiye'de "biyobozunur plastik" üretimi başladı

Ülkemizde doğayla barışık plastiklere ilk adım. Yıldız Ambalaj tarafından geliştirilen "biyobozunur" plastik normal plastik gibi yüzlerce yıl yerine sadece 2 yıl içinde do

27 Ağustos 2008 03:00

Ülkemizde doğayla barışık plastiklere ilk adım. Yıldız Ambalaj tarafından geliştirilen "biyobozunur" plastik normal plastik gibi yüzlerce yıl yerine sadece 2 yıl içinde doğaya karışıyor.

Yıldız Holding Ambalaj ve Bilişim Grubu Başkanı Dr. Cahit Paksoy tarafından verilen bilgiye göre sadece 2 yılda bozulabilen plastik üretimi çevrenin korunması açısından büyük önem taşıyor. Dünyadaki örneklerine bakıldığında AB ülkelerinde biyobozunur ürünlerin kullanımı yasalarla şart koşulurken, plastik poşetlerin yasaklanması yükselen bir trend haline gelmiş durumda.

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