Türkiye'de "biyobozunur plastik" üretimi başladı

Ülkemizde doğayla barışık plastiklere ilk adım. Yıldız Ambalaj tarafından geliştirilen "biyobozunur" plastik normal plastik gibi yüzlerce yıl yerine sadece 2 yıl içinde doğaya karışıyor.



Yıldız Holding Ambalaj ve Bilişim Grubu Başkanı Dr. Cahit Paksoy tarafından verilen bilgiye göre sadece 2 yılda bozulabilen plastik üretimi çevrenin korunması açısından büyük önem taşıyor. Dünyadaki örneklerine bakıldığında AB ülkelerinde biyobozunur ürünlerin kullanımı yasalarla şart koşulurken, plastik poşetlerin yasaklanması yükselen bir trend haline gelmiş durumda.

