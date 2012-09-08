Türkiye'de 3 milyon kişi okuma yazma bilmiyor!

Dünya Okuma Yazma Günü’nde ülkemizde hâlâ 3 milyon kişi okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilen 3 milyon kişi de herhangi bir okul bitirmiş değil.

Figen Atalay'ın Cumhuriyet'teki haberine göre; her yıl dünyada yetişkin okuryazarlığıyla ilgili sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü, ilk kez 1967 yılında UNESCO tarafından ilan edildi. Dünyanın çeşitli ülkelerinde, farklı duyuru ve faaliyetlerle vurgulanan Dünya Okuma Yazma Günü’nde okuma yazmanın bireyler ve toplum için olan önemine dikkat çekiliyor.

Ülkemizde ise büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan milyonlar, hâlâ okuma yazma bilmiyor ya da okuryazarlık becerilerini yeterli bulmuyor. Buna karşılık toplumsal yaşam her geçen gün bizi daha ileri düzeydeki okuryazarlık becerileri kullanma konusunda zorluyor.



AÇEV’de okuyaz



Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Türkiye’de okuma yazma bilmeyenlerin ya da az bilenlerin gündelik hayatlarında gereksinim duydukları okuryazarlık becerilerini geliştirebilmelerine yardımcı olmak üzere hayata geçirdiği www.acevdeokuyaz.org adlı eğitim sitesi ile Türkiye’deki okuma yazma düzeyini yükseltmeyi amaçlıyor.

Bu site, okuryazarlıkta farklı düzeylere sahip olan kişilere, istedikleri zaman istedikleri yerde okuduklarını anlama, kendilerini ifade etme, düşünme ve matematik becerilerini geliştirme fırsatı veriyor.

Akademisyenler ve eğitim uzmanları tarafından hazırlanan www.acevdeokuyaz.org, beş farklı bölümden oluşuyor. Okuryazarlık becerilerini geliştirmek isteyenler için “Okuyorum”, “Anlıyorum” ve “Anlatıyorum” bölümleri, matematik becerilerini geliştirmek isteyenler için de “Çözüyorum” bölümü yer alıyor.

“Okula hazırlık” adlı bölüm ise açık ilköğretim eğitimi almak isteyenlere yönelik olarak hazırlandı. Bu bölüm “Türkçe”, “Fen ve Teknoloji”, “Sosyal Bilgiler” ve “Matematik” alt başlıklarını kapsıyor.

Temel okuryazarlığın yanı sıra kendini ifade etme, okuduğunu anlama gibi farklı becerilerin de geliştirilmesine yardımcı olan www.acevdeokuyaz.org, ayrıca yetişkinler için dijital ortamda gereken internet kullanımı ve bilgisayar becerilerini de geliştiriyor.

800 milyon kişi okuma-yazma bilmiyor

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO‘dan yapılan açıklamada, dünyada çoğu kadın olmak üzere 793 milyon kişinin okuma yazma bilmediği belirtildi.

Benin, Burkina Faso, Etiyopya, Gambiya, Gine, Haiti, Mali, Nijer, Senegal, Sierra Leone ve Çad‘da yetişkinlerin yarısından çoğunun okuma yazma bilmediğini açıklayan UNESCO, okul çağına gelen 67 milyon çocuğun ilkokula başlamadığına, 72 milyon gencin liseye gidemediğine dikkati çekti.

UNESCO Genel Müdürü Irina Bokova, dünyanın okuma yazma konusunda daha fazla siyasi taahhütte bulunması gerektiğini belirterek, taahhütlerin yanı sıra gerekli kaynakların sağlanmasının da önemli olduğunu ifade etti.

Bokova, hükümetleri, uluslararası örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektörü okuma yazma konusuna öncelik vermeye çağırdı.