Türkiye'de 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinlikler ve yürüyüşlerle kutlandı.

Bağdat Caddesi’ne 29 Ekim coşkusu

Bağdat Caddesi'ndeki geleneksel “Cumhuriyet Yürüyüşü" binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ve meşalelerle Bağdat Caddesi'ni dolduran binlerce vatandaş, Suadiye Işıklar'dan yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında polis de güvenlik önlemi aldı.

Yalova’da yürüyüş düzenlendi

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Yürüyüşü'ne binlerce vatandaş katıldı.



Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne ilgi büyük oldu. Cumhuriyet Yürüyüşü için binlerce kişi başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Yürüyüşe katılanlara Türk bayrakları dağıtıldı. Atatürk desenli tişört giyerek meydanda yürüyüş için toplananlara hitap eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalovalıların bayramını kutladı. Ardından elinde bayraklar ve meşaleler taşıyan binlerce Yalovalı, marşlar eşliğinde yürüdü.



Yürüyüş, Cumhuriyet, Fatih, Spor, İstanbul, Cengiz Koçal caddeleri güzergâhında devam ederek başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Davul zurna eşliğinde yapılan yürüyüşe Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yanı sıra Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Mekrezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt da katıldı. Yürüyüşün sonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bir de havai fişek gösterileri yapıldı.

İzmit'te binlerce kişi fener alayında yürüdü

İzmit'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün sonunda Kolpa grubu ve Fettah Can konser verdi.



Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıldönümü nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Yürüyüş yolunda fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve binlerce kişi katıldı. Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüş Milli İrade Meydanı'nda sona erdi. Yol boyunca motosikletli ve yaya olarak iki grup halinde yürüyenler, pankart ve bayrak açarak günün anlam ve önemine ait şarkılar söyledi. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşün sonunda Milli İrade Meydanı'nda Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivalinde Kolpa grubu ve Fettah Can konser verdi. Konsere katılan binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sevilen parçalarını hayranları için söyleyen şarkıcılar büyük beğeni topladı.

Eskişehir’deki yürüyüşe 10 bin kişi katıldı

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.



Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Eskişehir'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından organize edilen ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi. Porsuk Bulvarı'nın Atatürk Caddesi girişinde başlayan yürüyüşe aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü'nün de bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Eskişehirspor taraftarlarının oluşturduğu Bando EsEs Grubu'nun marşlar çaldığı yürüyüşte sık sık 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Türkiye laiktir laik kalacak' ve 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı.



Kalabalık Vilayet Meydanı'na yürüdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile ADD Şube Başkanı Azmi Kerman yaptıkları konuşmada kalabalığın Cumhuriyet Bayramını kutladı. Kalabalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı söyledikten sonra topluca 'Andımız'ı okudu. Ellerindeki kırmızı- beyaz balonları gökyüzüne bırakan kalabalık daha sonra dağıldı.

Cumhuriyetin ilk vilayetinde 29 Ekim coşkusu

Zonguldak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı, İstasyon Caddesi'nden başladı. Yürüyüşe Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyen grup, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Türkiye laiktir, laik kalacak' sloganları attı. Gazipaşa Caddesi'ni takiben valilik önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen grup, şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Çalan marşlar eşliğinde bir süre daha Cumhuriyet coşkusunu yaşayan halk, yerel sanatçıların verdiği konserin ardından dağıldı.

2 bin 900 kadın İstiklal Marşı ve Andımız'ı okudu

Antalya'da, Konyaaltı Kent Meydanı'nda toplanan 2 bin 900 kadın, '29 Ekim Cumhuriyet Festivali' kapsamında, İstiklal Marşı ile Andımız'ı okudu.



Konyaaltı Kent Meydanı'nda düzenlenen '2900 kadın İstiklal Marşı okuyor' etkinliğine, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra binlerce kişi katıldı. Kent meydanında müzik eşliğinde eğlenen kadınlar, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra Andımız'ı okudu. Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin ritim grubunun müzik dinletisi de büyük alkış aldı.



Etkinlikte konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, "Yarınlar bizim için çok önemli; ama bir yarın var ki o kadar yarınlar hiç güzel olmamıştı. 28 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Atatürk'ün 'Efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz' dediği gün bugün işte. Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Böylesi anlamlı günde tüm kadınlarımızla birlikte güzel bir gün geçiriyoruz. 2 bin 900 kadın dedik ama bugün görüyoruz ki daha fazla kadın var. Atatürk'ün 'Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' dediği Antalya'dan seslenerek tüm ülkenin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz" diye konuştu.

Adana’da kutlamalar

Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.



CHP Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşüne CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, eski milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, bisiklet sporcuları, klasik otomobil tutkunları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Ziyapaşa Bulvarı’nda toplanan kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Cevat Yurdakul Caddesi üzerinden Atatürk Caddesi’ndeki Atatürk Parkı’na yürüdü. Kortejin en önünde, bisiklet sporcuları ve klasik otomobiller yer aldı. Çok sayıda vatandaş, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı baskısı olan tişörtler giyerek yürüyüşe katıldı.



Atatürk anısına sloganlar atan gruba evlerindeki vatandaşlar da eşlik etti. Sokaktaki vatandaşlar, korteji cep telefonlarıyla görüntüledi. Bu sırada kuaförde saçına işlem yaptıran bir kadın da saçındaki folyolarla kuaför masasından kalkarak pencereden korteji cep telefonuyla fotoğrafladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşe, bayrak satıcıları da eşlik etti.



Korteje eşi ve çocuğuyla katılan Selin Saygıdeğer, Cumhuriyet Bayramı’nı çocuklara aşılamanın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Biz de çocuğumuzla bayramı yaşıyoruz. Ona bu duyguyu kalabalıkta yaşatmak çok önemli. Mustafa Kemal’in askerleri olmaktan çok mutluyuz” diye konuştu.



Yürüyüşün sonunda Atatürk Parkı’nda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan grup daha sonra dağıldı.