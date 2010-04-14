Türkiye'de 26.5 milyon kişi internet kullanıyor

T24-

Teknolojinin gelişmesiyle daha fazla kişi ve kurum internetin sunduğu olanaklardan faydalanırken, internet hayatın hemen hemen tüm alanlarında kullanılmaya başladı. İş ve elaman aramadan gazete okumaya, alışverişten sohbete, günlük yazmaktan film izlemeye, resmi işlemlerden araştırma yapmaya, oyun oynamaktan veri saklamaya kadar pek çok alanda internet kullanılıyor.



Türkiye'de internetin gelişimi Avrupa ve Amerika'daki süreçten farklı biçimde, başlangıçta yavaş olurken, internet, bilgisayar sahiplik oranını da artırdı.



Düzenlemeler açısından, tüketici bakımından ''yavaş'', hizmet sağlayıcı bakımından ''dengesiz'' seyir izlendiği, pazarının serbestleşmesinde geç kalınmasının, geniş bant erişim hızlarının düşüklüğünün ve gelişmiş ülkelere göre pahalı sunulmasının, internetin istenen hızda yayılmasını engellediği belirtiliyor.



Türkiye'de internetin gelişmiş ülkelerin tersine ''yasaklanabilir'', ''engellenebilir'' bir mecra olarak görülmesi ve yasaklama yolu ile sorunların çözülmeye çalışması da, internetin gelişmesi sürecindeki ''algısal engel'' olarak görülüyor.



Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), günümüzün en büyük bilgiye ulaşım aracı olan internetin, sosyal yaşamın yanı sıra ekonomik alanın da vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini, günümüzde ülke ekonomilerine pek çok alanda büyük katma değer yarattığını vurguladı.



Türkiye'de internet kullanıcılarının ülke nüfusuna oranının, arzu edilenin oldukça altında olduğuna işaret eden Vakıf, internet kullanıcısı sayısının henüz 26,5 milyon civarında bulunduğunu, internet kullanımında AB ülkelerinin ortalama penetrasyon oranı yüzde 65,3, ABD'nin yüzde 76,3 iken, Türkiye'nin sadece yüzde 34,5 olduğu bilgisini verdi.



Vakıf, internet kullanım oranının artırılmasının sosyal gelişim ve ülke ekonomisi için önemli olduğunu, internet tabanlı hizmet sağlayan firmaların gelişme ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek konuma gelmesinin öncelikle bu hizmetlerden yararlanacak olan halkın internete erişimi ve internet kullanım oranının arttırılmasıyla sağlanacağını belirtti. (aa)