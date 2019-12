-TÜRKİYE'DE 24 MİLYON KİŞİ İNTERNET KULLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - Merkezi ABD'de bulunan Interactive Advertising Bureau'nun (IAB) ''Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması''na göre, 24 milyon internet kullanıcısının olduğu Türkiye'de kullanıcıların yüzde 86'sı her gün internete bağlanıyor. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, araştırmanın, Türk internet kullanıcılarının büyük çoğunluğunun satın alma gücü yüksek, karar verici kitleden oluştuğunu ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu kitlenin yüzde 42'sinin 25-44 yaş aralığında olduğu, yüzde 48'inin de internetten gazete ve haber okuduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: ''Araştırma, internetin geniş kitlelere ulaşma gücü yüksek bir kitle iletişim mecrası olduğunu ortaya koydu. 24 milyon internet kullanıcısının olduğu Türkiye'de, kullanıcıların yüzde 86'sı her gün internete bağlanıyor. Araştırma sonucunda çıkan Türkiye internet kullanıcı profili, internetin artık bir kitle iletişim mecrası haline geldiğini ve bu mecranın geniş kitlelere ulaşma gücünün çok yüksek olduğunu gösteriyor. Türkiye'de internete bağlananların yüzde 57'si erkek. Kullanıcıların yüzde 86'sı her gün, yüzde 13'ü haftada birkaç kez, yüzde 0,62'si haftada bir, yüzde 0,27'si ayda birkaç kez, yüzde 0,14'ü ise ayda bir internete bağlanıyor.'' Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzde 30'unun ilkokul, yüzde 25'inin ortaokul, yüzde 30'unun lise, yüzde 15'inin de üniversite ve üstü mezunu olduğu kaydedilen açıklamada, üniversite ve üstü eğitimli kullanıcı sayısının 1,1 milyon, üniversite ve üstü eğitimli yönetici sayısının ise 838 bin 362 olduğu belirtildi. Cep telefonundan internet kullananların oranının yüzde 32 olduğu, 875 bin 297 kişinin on-line alışveriş yaptığı bildirildi.