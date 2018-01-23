T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye'de 2017'de 12.7 milyar liralık senet protesto edildi

İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 2017 yılında toplam 12

23 Ocak 2018 18:20

İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 2017 yılında toplam 12.7 milyar lira tutarında 940 bin adet senedin protesto edildiğini açıkladı.
TBB Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre 2017’de, bir önceki yıla göre protesto edilen senet adedi yüzde 8.0 azalırken, senet tutarı yüzde 3.0 arttı.
TBB verilerine göre, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk beş il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu.
Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 10 ile Ankara, yüzde 6.0 ile İzmir, yüzde 5.0 ile Antalya ve yüzde 4.0 ile Konya izledi.
Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu. (Grafik)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHATürkiye Bankalar Birliği TBBTBB Birliği Risk MerkezininTBBAnkaraKonyaAntalyaTutarTürkiyeProtestoTunceli BayburtSiirtGrafik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24