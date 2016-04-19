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Kültür-Sanat

Türkiye'de 2015 yılında 50 bin kitap yayımlandı

Kitap yayımlanma oranı 2014'e göre yüzde 11,2 arttı

19 Nisan 2016 23:33

Uluslararası Standart Kitap Numarası İstatistikleri'ne göre Türkiye genelinde geçen yıl yayımlanan kitap sayısının 49 bin 148 adet olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, geçen yıl yayımlanan materyallerin sayısı önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak, 56 bin 414'e çıktı. En yüksek artış, yüzde 21,8 ile elektronik kitaplarda (web tabanlı) gerçekleşti.

Geçen yıl yayıncılar tarafından 49 bin 148 kitap, 539 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 6 bin 389 web tabanlı elektronik kitap, 103 konuşan kitap (kaset, CD, DVD) ve 235 diğer materyaller olmak üzere toplam 56 bin 414 materyal için ISBN alındı.

Özel sektör tarafından yayımlanan materyallerin sayısı geçen yıl 2014'e göre yüzde 11,9 artarak, 52 bin 56'ya ulaştı. Yayımların yüzde 92,3'ü özel sektör, yüzde 5,4'ü kamu ve eğitim kurumları, yüzde 2,3’ü ise sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirildi. 

 

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