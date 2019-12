Türkiye'de 20 bebeğe 1 hemşire düşüyor

Avrupa Perinatoloji Birliği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihat Şen, "Avrupa'da sadece bir bebeğe ülkemizde ise 20 bebeğe bir hemşire düşüyor" dedi.



PROF. DR. Şen, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Mavi Amfi'de "2. Perinatoloji Günleri" nedeniyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşanan anne ve bebek ölümlerinin altyapı eksikliği ve eğitimsizlikten kaynaklandığını söyledi.



Türkiye'de 100 bin gebeden 38'inin öldüğünü ifade eden Prof. Dr. Şen, şöyle devam etti:



"Hedefimiz bunu 100 binde 10'un altına indirmek. Dünyadaki tüm kuruluşlar, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini, anne ve bebek ölüm oranlarıyla ölçüyor. Çünkü topluma verilen hizmet ve kaynak, direkt buna yansıyor. Bu rakamları daha da aşağı çekmek için sivil toplum örgütü ve derneklerle iş birliği içerisinde çalışmalıyız. Ülkemizde ölümlerin nedeni olan eksiklikleri ortadan kaldırmalıyız. Bunun için öncelikle sağlığa ayrılan 2.2 bütçenin arttırılması gerekiyor. Çünkü bu rakamla asla altyapı eksikliklerini tamamlayamayız. Avrupa'da sadece bir bebeğe ülkemizde ise 20 bebeğe bir hemşire düşüyor. Bu çok kötü bir rakam. Personel sıkıntısını bir an önce halletmeliyiz."



Hekimlerin eğitim açısından Avrupa standartlarını yakaladığını vurgulayan Prof. Dr. Şen, hatta bazı konularda onları geçtiğini söyledi.



Prof. Dr. Şen, daha sonra "Nukata Kalınlık ve İkili Tarama" konusunda katılımcılara bilgi verdi.



Her yıl dünyada 1,5 milyon gebeliğin olduğunu vurgulayan Prof. Dr.Şen, bunların yaklaşık 3 binin down sendromu olarak doğma riskinin bulunduğunu kaydetti.



Anne yaşının artmasıyla down sendromlu bebek doğum riskinin o oranda arttığının altını çizen Prof. Dr. Şen, testlerin düzenli olarak yapılması gerektiğini belirtti.



MKÜ Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Eğilmez, Perinatolojinin gebe, anne karnındaki bebek ve yeni doğan bebeğin özel bilgi ve deneyime gereksinim duyan sorunlarıyla uğraşan, sağlıklı nesiller elde edilmesinde toplumsal politikaların oluşturulmasında bilimsel çözümler üreten bir bilim dalı olduğunu söyledi.



Türkiye'de perinatoloji hizmetlerinin yeterli düzeyde olmadığını ifade eden Prof. Dr. Eğilmez, bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını, anne ve bebek ölümlerinin bu şekilde azaltılabileceğini vurguladı.



MKÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ulvi Hakverdi'de, Hatay'ın doğum hızı yüksekliği, akraba evlilikleri ve Akdeniz anemisi hastalığı nedeniyle anormal seyreden gebelik ve bebekler yönünden riskli bir yer olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından oturum başkanlığını Türkiye Perinatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Turgay Şener'in ve yaptığı Prof. Dr. Cihat Şen ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Tarım'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Çoğul Gebeliklerde 1. Trimester Taraması" konusunda panel düzenlendi.



