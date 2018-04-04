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Sağlık

Türkiye'de 2 milyondan fazla Hepatit B hastası var, sadece yüzde 12'si hastalıktan haberdar

2018-2023 Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı'nın verileri açıklandı

04 Nisan 2018 14:11

Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği'nin hazırladığı verilere göre, Türkiye'de erişkin yaş grubundaki 2 milyondan fazla Hepatit B hastasının sadece yüzde 12'si hastalıktan haberdar olduğu ortaya çıktı. 

Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin Sağlık Bakanlığı işbirliği ile hazırladığı “2018-2023 Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı”nın verileri, Türkiye’de erişkin yaş grubundaki 2 milyondan fazla Hepatit B hastasının yalnızca yüzde 12’sinin hastalığından haberdar olduğunu ortaya çıkardı. 1.8 milyon Hepatit B’linin ise hastalığından habersiz olduğu belirlendi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ramazan İdilman, Türkiye’deki karaciğer sirozunun ve karaciğer kanserinin nedeninin yüzde 60 oranında viral hepatit olduğunu belirtti. İdilman, Türkiye’de 18 yaş üzerinde 2 milyondan fazla Hepatit B hastası, 250-300 bin civarında da Hepatit C hastası olduğunu kaydetti.

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