Türkiye'de 170 bin dosyada taraflar uzlaştı

ADANA, (DHA)- ADALET Bakanlığı\'nın \'onarıcı adalet\' sistemi çerçevesinde uygulamaya koyduğu mağdurların haklarının korunmasını, suç faillerinin de topluma kazandırılmasını amaçlayan \'uzlaştırma\' kapsamında, Türkiye genelinde 10 aylık süreçte 170 bin dosyada uzlaşma sağlandı. Yıl sonuna kadar 200 bin dosyada uzlaşma sağlanması hedeflenirken, taraflar arasında yapılan anlaşmalarla yıllarca süren yargılamalar 1 gün gibi çok kısa sürede sonuçlandı, mahkemelerin iş yükü de azaldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın ev sahipliğinde, Adana\'da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bölgenin ile ve ilçelerindeki adliyelerde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yazı işleri müdürlerine yönelik \'Disiplin İşlemleri ile Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma\' konulu seminer düzenlendi. Seminerin açılış konuşmasını yapan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, uzlaştırmanın, tarafların memnuniyetini en üst düzeye çekme ve toplumsal barışa katkı sağlama açısından daha kısa sürede daha az masrafla uygulanarak ceza adaletine yeni bir bakış açısı kazandırdığını söyledi.

2 MAHKEME KAPANDI

2 Aralık 2016\'da Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun\'da yapılan değişiklikle uzlaştırma kapsamının genişletildiğini hatırlatan Başsavcı Yeldan, şunları kaydetti:

\"Mevzuat değişikliğinden sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu\'nca yapılan çalışmalarda toplam 11 bin evrak işleme alınırken, bu dosyaların 5 bin 129\'unda uzlaştırma sağlandı. Taraflar 1 gün gibi çok kısa sürede uzlaşma sağlayarak Yargıtay süreci ile birlikte yıllarca devam eden yargılamalardan da kurtulmuş oldu. Uzlaşmalarda müşteki ve şüpheliler Sevgi Evleri ve Mehmetçik Vakfı gibi kurumlara bağış, okul boyama, özür dileme, fidan dikme, kitap ve giysi yardımı gibi konularda anlaşarak aralarındaki husumeti barışla sonuçlandırdı. Bu rakamlarla Türkiye genelinde uzlaştırma sayısı bakımından Adana 3\'üncü sırada yer aldı. Bununla birlikte iş yükünün de hafiflemesine neden olan uzlaştırma ile 2016 yılında Adana Adliyesi\'ndeki asliye ceza mahkemelerine gelen toplam dosya sayısı 19 bin 422 iken, bu rakam 2017 yılında 3 bin 469 düşerek 15 bin 951\'e geriledi. Asliye ceza mahkemelerinin iş yükünün hafiflemesi nedeniyle Hakimler Savcılar Kurulu\'nca Adana 26 ve 27\'nci Asliye Ceza mahkemeleri kapatıldı.\"

YIL SONU HEDEFİ 200 BİN DOSYADA UZLAŞMA

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş ise klasik yargılamaya göre adaletin daha kısa sürede sağlanması ve mağdurların uğramış olduğu zararların karşılanmasını sağlayan uzlaştırma kurumunun uygulama alanı genişletildiğini söyledi. Son değişikliklerden sonra uzlaştırma verilerinde büyük artış olduğunu belirten Taş, \"Kanun değişikliğinden 30 Eylül 2017\'ye kadar olan 10 aylık süreçte 173 bin 50 dosya uzlaşma ile sonuçlandı. Aldığımız verilerden hareketle 2017 yılı sonunda 200 bin dosyanın uzlaşma ile sonuçlanacağını öngörüyoruz. Cumhuriyet savcıları ile yazı işleri müdürlerimize vereceğimiz eğitim seminerleri, uzlaştırma kurumunun etkinliğinin artırılmasına katkı sağlayacaktır\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet savcıları ve yazı işleri müdürleriyle uzlaştırma konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.



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