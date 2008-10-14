Türkiye'de 17 milyon kişi sigara içiyor

Fast food ve sigara kalbi zorluyor



Kanserli akciğer resimli sigara paketleri

Prof. Dr. Mehmet Karadağ, sigaraya bağlı hastalıklar için harcanan paranın, tiryakilerin havaya savurduğu paranın iki katı olduğunu belirterek şöyle konuştu:``Sigara sadece kanser yapmıyor. Kronik bronşit, KOAH, nefes darlığı ile birlikte seyreden hastalıklar ve kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerde sigara başrolü oynuyor.''Sigaraya başlama yaşını araştırmak üzere Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı Anabilim Dalları olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 ile ortak bir araştırma yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Karadağ şöyle devam etti:“Sigaraya başlama yaşının maalesef 11 yaşa kadar indiğini gördük. 19 Mayıs 2009 tarihinden itibaren kafeterya ve kahvelerde de sigara içilmesi yasaklanacak. Ancak sadece yasaklarla sigaranın önlenmesi mümkün değil, hem eğitimle hem de sigarayı bıraktırma yöntemleri ile bu mücadelenin desteklenmesi gerekiyor.”Öte yandan Bursa'da sigara tiryakilerini bağımlılıktan kurtarma teknikleri uygulanan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndaki `Sigarayı Bıraktırma Polikliniği'nin yanı sıra sigara alışkanlığından kurtulmak isteyenlere, `Biorezonans Teknolojisi' ile yeni bir alternatif tedavi uygulaması başlatıldı. Mora- Terapi adı verilen sigara bağımlılığından kurtulma tedavisine katılan 20 yıllık tiryaki emekli bankacı 46 yaşındaki Aysel Özgenç, 45 dakikalık Mora- Terapi seansından sonra içindeki sigara içme isteğinin kaybolduğunu savundu.