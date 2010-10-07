-TÜRKİYE'DE 1570 ÇOCUK KAYIP ADANA (A.A) - 07.10.2010 - TBMM Kayıp Çocukları Araştırma Komisyonu Başkanvekili Necdet Ünüvar, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2010 mayıs ayı itibariyle Türkiye'de 1570 civarında kayıp çocuğun olduğunu bildirdi. Ünüvar, komisyonun kayıp çocuklar başta olmak üzere çocukların mağdur olduğu olayları araştırarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulduğunu hatırlattı. AK Parti İstanbul Milletvekili Halide İncekara'nın başkanlığını üstlendiği 16 milletvekilinden oluşan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ünüvar, ''Komisyon rapor aşamasını bitirmek üzere, rapor ile çocuklarımız neden kayboluyor? Kaybolan çocuklarımızı nasıl aramamız gerekli, kurumlar arası işbirliğini nasıl yapmalıyız? Eksiğimiz nedir? Bununla ilgili tamamlamamız gereken hususlar nedir? Tüm bunları çok değişik kurumlarla, üniversitelerdeki bilim adamlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ve zaman zaman yerinde ziyaretler yaparak tespit ettik'' dedi. Ünüvar, Türkiye'deki kayıp çocuk vakalarına dikkati çekerek, ''Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de, 2010 mayıs ayı itibariyle bin 570 civarında kayıp çocuk var. Kayıp çocukların büyük bir kısmını yurtlardan ayrılmış ve geri dönmemiş çocuklar oluşturuyor. Kayıp olayları çoğunlukla İstanbul'da meydana geliyor. Bir alarm sistemi de oluşturduk, bize internet üzerinden veya telefonla başvuru imkanı da var. Bu yolla bir çok kayıp ihbarı da aldık'' diye konuştu. SHÇEK'e bağlı yurtlarda kalan çocukların kaçtıktan sonra dönmediğini anlatan Ünüvar, ''Evinde yaşayıp da kayıp olan çocukları ise ikiye ayırmak lazım. Bir kaçırılan, bir de kaybolan çocuklar diye. Çocuklar değişik gerekçelerle kaçırılıyorlar. Kaybolan çocukları araştırdığımızda ise anne-baba ile yaşanan sorunlar, çocuğun evinde aradığı huzuru bulamaması, arkadaş tahriki ve merak ile karşılaşıyoruz'' dedi.