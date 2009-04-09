Türkiye’de 15 milyon hipertansiyonlu var

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tekin Akpolat, hipertansiyon hastalarının çoğunluğunun yaşam düzenlerini değiştirmedikleri ve ilaçlarını düzenli kullanmadıkları için kan basınçlarını kontrol altında tutamadıklarını bildirdi.Prof. Dr. Akpolat, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kan basıncı yüksek hasta bulunduğunu, bunlardan yalnızca yüzde 40'ının hastalığının farkında olduğunu söyledi.Prof. Dr. Akpolat, kan basıncının hedef değerlere ulaştırılması için hastanın yaşam düzenini değiştirmesi ve ilaç tedavisi görmesi gerektiğini kaydetti.Hipertansiyon hastalarının yüzde 31'inin ilaç kullandığını, bunlardan sadece yüzde 8'inde kan basıncının kontrol altında olduğunu belirten Prof. Dr. Akpolat, şöyle devam etti:"Hipertansiyon hastalarının çoğunluğu, yaşam düzenlerini değiştirmedikleri ve ilaçlarını düzenli kullanmadıkları için kan basıncını kontrol altında tutamıyor. Hipertansiyon tedavisi genellikle ömür boyu sürer. Bu nedenle hastaların çoğunda ilaca devam etmek gerekir. Doktorun verdiği ilaçla hastanın tansiyonu hedef değere gelse bile kan basıncının yeniden yükselebileceği unutulmamalı ve ilaca devam edilmelidir."Tansiyon hastalarının ilaç tedavisiyle ilgili bazı kaygıları olduğunu, hastaların genellikle tansiyon düşürücü ilaçların bağımlılık yapıp yapmadıklarını merak ettiklerini bildiren Prof. Dr. Akpolat, tansiyon ilaçlarının bağımlılık yapmayacağını söyledi.Prof. Dr. Akpolat, ilaçların yan etkileri konusunda ise şu bilgileri verdi:"Her ilacın yan etkisi olabilir. Günümüzde hipertansiyon hastaları şanslıdır. Çünkü çok sayıda ilaç vardır ve yan etkileri geçmişe göre azaltılmıştır. Bu yan etkilerin çoğu ise hafiftir. Yan etkileri ortaya çıkarsa ilaç kolaylıkla değiştirilir."Kontrolsüz hipertansiyonun vücuda vereceği zararın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Akpolat, ilaçların tam etkisinin 2-3 haftada ortaya çıkabileceğini, tedavi için ilaçların düzenli olarak alınması gerektiğini kaydetti.Prof. Dr. Akpolat, ilaç kullanımının ardından bacaklarda şişme, nabız sayısında azalma, kan basıncında düşme, sık idrara gitme, baş ağrısı ve öksürük gibi şikâyetler ortaya çıkması halinde, mutlaka hekime başvurulması gerektiğini ifade etti.