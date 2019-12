'Türkiye'de 15 bin kadın seks işçisi'

"Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri İnisiyatifi", Türkiye'de seks sektöründe kayıtlı olarak çalışan 15 bin kadın olduğunu açıkladı.



"Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri İnisiyatifi" üyesi bir grup, 3 Mart Dünya Seks Köleliğiyle Mücadele Günü nedeniyle, Başkentte basın açıklaması yaptı.



Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan İnisiyatif Sözcüsü Serra Can, bugün, Türkiye'deki 56 genelevde yaklaşık olarak kayıtlı 3 bin seks işçisi kadının çalıştığını, seks sektöründe kayıtlı olarak çalışan kadınların sayısının ise toplam 15 bin olduğunu söyledi.



Seks işçileri olarak, yaşamsal önemde bir dizi sorun, risk ve tehlike ile başa çıkmak zorunda olduklarını anlatan Can, "En başta çok kötü ve sağlıksız koşullarda çalışıyoruz. Büyük bir çoğunluğumuz her türlü sosyal güvenlik hakkından mahrum" dedi.



Anayasa'da ifadesini bulan yaşama hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği çerçevesinde, can güvenliklerinin sağlanmasını isteyen Can, şunları söyledi: "Seks işçiliğinin de bir iş, bir meslek olarak kabulünü ve belli standartlara kavuşturulmasını istiyoruz. Sağlıklı ve güvenli çalışabileceğimiz mekanlar istiyoruz. Diğer tüm vatandaşların yararlandığı sosyal güvenlik haklarından yararlanmak istiyoruz. Örgütlenme özgürlüğümüzün güvence altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.



Grup, açıklamanın ardından dağıldı.