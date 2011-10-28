Türkiye'de 14 milyon kişi haberi internetten takip ediyor



T24 - IAB Türkiye adına Ipsos KMG ve Gemius’un yürüttüğü IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması verilerine göre, Türkiye’de internet kullanıcısı 21 milyon kişinin yüzde 69’u (14.6 milyon birey) haberi internetten takip ediyor.



Eylül 2011 verilerine göre haber sitelerini ziyaret eden 14.6 milyon kişi bu sitelerde 4.4 milyar sayfa gösterimi yapmış. Bu rakam Eylül ayında kaydedilen toplam sayfa gösterim sayısının yüzde 42’sine denk düşüyor. Kullanıcı bu sitelerde toplam 70 milyon saat zaman geçirmiş.



ntvmsnbc'nin haberine göre, haber sitelerinin demografik profilleri incelendiğinde, bu siteleri ziyaret eden bireylerin internet nüfusuna paralel özelliklere sahip olduğu görülüyor. Örneğin, genel Internet nüfusunda da olduğu gibi haber sitelerine girenlerin yaklaşık üçte ikisini 15-34 yaş arası bireyler oluşturuyor.





Ancak, haber sitelerine giren bireylerin davranışlarına bakıldığında kullanıcı sayısı, sayfa görüntüleme ve sitede geçirilen süre dağılımı farklılık içeriyor. Özellikle bazı yaş gruplarının sayfa gösterimi ve geçirilen süre temelinde öne çıktığı göze çarpıyor.







Gençler 'Bakıp çıkıyor'





Haber sitelerine girip sadece ana başlıklara göz atıp çıkma alışkanlığı 25 yaş altı grupta, yani gençlerde bir trend oluşturmuş durumda. Haber sitelerine giren kullanıcıların yüzde 45’ini oluşturan 25 yaş altı bireylerin bu sitelerde yaptıkları sayfa gösterim sayısı sitelerde yapılan toplam sayfa gösterimlerinin yüzde 27’sini oluşturuyor. Haber sitelerinde geçirilen toplam sürenin yüzde 19’u gençler tarafından gerçekleştiriliyor.



35 yaş ve üstü kitle ise haber sitelerine giren bireylerin yüzde 28’ini oluşturuyor ve haber sitelerine 25-34 yaş grubundan daha fazla zaman ayırıyor. Sayfa gösterimlerinin yüzde 36’sı bu yaş grubundan geliyor.



Internet kullanıcılarında görülen kadın erkek dağılımı haber sitelerini takip eden bireyler arasında da benzer şekilde seyrediyor. Haber sitelerini ziyaret edenlerin yarısından çoğunu genel ortalamada da olduğu gibi erkekler oluşturuyor. Haber sitelerindeki sayfa gösterimlerin yüzde 69’u ve toplam sürenin yüzde 68’i erkekler tarafından oluşturuluyor.









