Türkiye'de en çok İngilizler mülk satın aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, muhalefetin ‘vatan satılıyor’ eleştirilerine neden olan yabancıya mülk ve arazi satışına ilişkin istatistikleri açıkladı. Bayraktar, bugüne kadar Türkiye'de 130 bin 480 yabancı kişiye 105 milyon 206 bin 329 metrekare büyüklüğünde 134 bin 768 taşınmaz, 847 şirkete de 12 milyon 737 bin 689 metrekarelik 8 bin 774 taşınmaz satıldığını kaydetti. Türkiye'ye en çok İngilizler ilgi gösterirken, en fazla araziyi Almanlar satın aldı. Şirketler ise, Antalya ve İstanbul'u tercih etti.



Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Bayraktar, TBMM'ye gönderdiği resmi yazıda yabancı kişi ve şirketlere satılan konut ve arazilere ilişkin şu bilgileri verdi:



Cumhuriyet döneminden 3.7.2003 yani Ak Parti iktidarının başlangıcına kadar 11 milyon 422 bin 901 metrekarelik 19 bin 809 taşınmaz satışı yapıldı. 19 bin 809 taşınmazdan 9 bin 617'si konut ve işyeri statüsünde.



AK Parti iktidarının başladığı döneme denk gelen 3.7.2003'ten bugüne kadar ise yabancılara 105 milyon 981 bin 830 metrekare büyüklüğünde 120 bin 467 taşınmaz satışı gerçekleştirildi. 120 bin 467 taşınmazdan 81 bin 464'ü konut ve işyeri geri kalanı ise arazi statüsünde.

Almanlar ilk sırada

3 Temmuz 2008 tarihinden bugüne kadar 79 milyon 614 bin 692 metrekare büyüklüğünde 80 bin 468 taşınmaz satıldı. Bu taşınmazlardan 51 bin 537'si konut ve işyeri statüsünde gerçekleşti.



Yabancılar arasında Türkiye'ye en büyük rağbeti İngilizler ve Almanlar gösterdi. 37 bin 819 İngiliz, Türkiye'den 6 milyon 451 bin 357 metrekare büyüklüğünde 27 bin 22 taşınmaz aldı. 30 bin 412 Alman ise, 65 milyon 166 bin 746 metrakelik 49 bin 399 taşınmazla ikinci sıraya yerleşti. Rakamlar, Almanları birden fazla konut ve arazi alarak Türkiye'de en fazla taşınmaz alan 1. ülke konumuna yükseltirken, 4 bin 715 Avusturyalı ise 16 milyon 222 bin 560 metrekarelik 8 bin 644 taşınmazla Türkiye'de en çok arazi alan ikinci ülke oldu.

Yabancıların ilk üçü

130 bin 480 yabancı en çok Antalya'yı tercih etti. 44 bin 124 yabancı, Antalya'dan 6 milyon 832 bin 46 metrekare büyüklüğünde 35 bin 442 taşınmaz aldı. 22 bin 337 yabancı ise 6 milyon 461 bin 263 metrekare büyüklüğünde 16 bin 782 taşınmaz ile Muğla'ya yatırım yaptı. Üçüncü sıradaki Aydın'da ise 19 bin 799 yabancı 4 milyon 12 bin 197 metrekare büyüklüğünde 14 bin 638 taşınmaz aldı. Sadece 1 yabancı Siirt'te 22 metrekarelik bir taşınmaz satın aldı.



İstatistiklere göre, 847 şirket, 53 ilde 12 milyon 737 bin 688 metrekare büyüklüğünde 8 bin 774 taşınmaz satın aldı. Bu taşınmazlardan 2 milyon metrekalik 5 bin 358 taşınmaz konut ve işyeri statüsünde kayda geçerken, 10 milyon 737 bin 697 metrekarelik 3 bin 416 taşınmaz ise arazi kapsamında işlem gördü. Şirket sayısı bakımından Antalya 277 şirketle ilk sırada yer alırken, 276 şirket İstanbul'u tercih etti. 85 şirket ise Muğla'ya yatırım yaptı.