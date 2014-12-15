Türkiye'de 13 yılda bin 163 çocuk intihar etti

Türkiye’de 13 yılda bin 163 çocuk yaşamına son verdi. 2010’da 107, 2011’de 103 ve 2012’de 106 çocuk intihar ederken 2013’te bu rakam 85 oldu. Bilinen nedenlerin başında aile geçimsizliği ilk sırada geldi.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘Yaşam Araştırması’ ülkenin geleceği gençlerimizle ilgili dehşete düşüren tespitlere yer verdi. 2013’te 3 bin 189 kişi intiharla yaşamına son verirken, bunun 85’ini 15 yaş altı çocuklar oluşturdu. Geçen yıl 39’u kız, 46’sı erkek çocuğu canına kıydı.



Aşk da ölüm sebeplerinden





İstediği kişiyle evlenememe veya hissi ilişki nedeniyle hayatına son verenlerin büyük bir kısmını 20-24 yaşlarındaki bireyler oluşturdu.

15-19 ile 20-24 yaşlarındakilerin yüzde 23’ü de sevdiğiyle evlenemediği için yaşamına son verdi. Sadece 2013’te bu nedenden dolayı 47 kişinin intihar ettiği vurgulandı. Aile geçimsizliği ise 30-39 yaş grubundakileri vurdu.





Hastalıklara dayanamadılar

2013’te 515 kişi hastalık yüzünden hayatına son verdi. 296 kişi aile geçimsizliği, 220’si geçim zorluğu, 62’si ticari başarısızlık,104’ü istediği kişiyle evlenememek ve 16’sı da öğrenim başarısızlığından dolayı hayatına son verdi. Geriye kalanların ölüm nedenleri ise sırrını korudu.

Yaşlandıkça yaşamak istediler

TÜ­İK, ül­ke ge­ne­li­nde genç­le­rin da­ha çok in­ti­har et­ti­ği­ni tes­pit et­ti. 15-19 yaş­la­rın­da 2013’te 390 genç in­ti­har eder­ken, bu­nu 374’le 20-24 yaş­la­rın­da­ki bi­rey­ler ta­kip et­ti. Yaş­lan­dık­ça in­ti­har oran­la­rın­da dü­şüş gös­ter­di­ği gö­rül­dü. En az in­ti­har eden yaş gru­bu yüz­de 41’le 70 yaş ve üs­tü ol­du.





Dışlama ve aile baskısı ilk sırada

İntiharın birçok nedeni olabileceğini belirten Psikiyatrist Kerem Doksat, çocuk intiharlarında en çok dışlanma, damgalanma ve aile baskısının sebep olduğunu söyledi. İçine kapanık kişilerde bu oranının daha yüksek olduğuna dikkat çekti.





22 çocuk silah kullandı

2013’te in­ti­har eden 85 ço­cuk­tan 53’ü ken­di­ni as­tı. Ge­çen yıl 2’si kim­ye­vi mad­de kul­la­nı­mın­dan, 3’ü yük­sek­ten at­la­ya­rak in­ti­har et­ti. 22’si ateş­li si­lah, 1’i de ke­si­ci alet kul­la­na­rak ya­şa­mı­na son ver­di. 4 ço­cu­ğun ölüm ne­de­ni ise be­lir­til­me­di.

Sosyal medyada intihar furyası

İki ay önce İstanbul’da Mehmet Pişkin’in sosyal medya üzerinden intihar edeceğine dair video paylaşıp kendini asmasının ardından benzer vakalarda artış görüldü. Afyonkarahisar’da üniversite öğrencisi Azime Dikimen sosyal medyada hayatına son vereceğini duyurup 4’üncü kattaki evinden kendini boşluğa bırakarak intihar etti.



