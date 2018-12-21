Türkiye'de 13 yılda 1.25 milyon düzensiz göçmen yakalandı

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Türkiye’de 13 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1 milyon 250 bin kişiyi buldu. Bu yıl Ocak-Aralık döneminde yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 255 bin kişiye yükseldi. Yakalanan göçmen kaçakçısı da sekiz yılda 25 bin kişiyi aştı.

Özellikle Afganistan vatandaşı düzensiz göçmenlerde 2018 yılında büyük artış yaşandı. Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, geçen yılki 45 bin kişinin iki katını da aşarak 96 bin kişiye çıktı.

Sekiz yılda 25 bin 823 göçmen kaçakçısı yakalandı

Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek amacıyla son dönemlerde sandal, kiralık tekne ve şişme botlar kullanan göçmenler, göç rotası üzerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalanıyorlar. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü\'nün verilerine göre, yakalanan düzensiz göçmenler Ekim ayında 31 bin 737 kişi ile yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Düzensiz göçmenlerde en az yakalama ise 14 bin 895 kişi ile Haziran ayında yaşandı. Bu yıl yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı da 5 bin 935 kişiyi buldu ve geçen sekiz yılda yakalanan göçmen kaçakçısı 25 bin 823 kişiye yükseldi.

13 yılda 1 milyon 250 bin düzensiz göçmen yakalandı

Geçen 13 yılda toplam 1 milyon 250 bin düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren, Türkiye’de kalan ve Türkiye’den çıkan ya da yasal yollarla girip yasal süresi içinde çıkmayan kişi düzensiz göçmen olarak tanımlanıyor. (Fotoğraflı)

2018 yılında yakalanan Düzensiz Göçmenlerin uyruklarına göre dağılımı

Irak: 17.156

Afganistan:96.791

Pakistan:48.695

Suriye:33.081

Moldova: 252

Filistin: 9762

Myanmar: 370

Gürcistan: 2.968

İran:3.778

Diğerleri: 42.765

Yıllara göre yakalanan Düzensiz Göçmenlerin sayıları

2018:225.618

2017:175.772

2016:174.466

2015:146.485

2014:58.647

2013:39.890

2012:47.510

2011:44.415

2010:32.667

2009:34.345

2008:65.737

2007:64.290

2006:51.983

2005:57.428

Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısı

2018:5.935

2017:4.641

2016:3.314

2015:4.471

2014:1.506

2013:1.469

2012:1.484

2011:1.292

2010:1.711