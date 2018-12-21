Türkiye'de 13 yılda 1.25 milyon düzensiz göçmen yakalandı

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Türkiye’de 13 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1 milyon 250 bin kişiyi buldu. Bu yıl Ocak-Aralık döneminde yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 255 bin kişiye yükseldi. Yakalanan göçmen kaçakçısı da sekiz yılda 25 bin kişiyi aştı.
Özellikle Afganistan vatandaşı düzensiz göçmenlerde 2018 yılında büyük artış yaşandı. Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, geçen yılki 45 bin kişinin iki katını da aşarak 96 bin kişiye çıktı.
Sekiz yılda 25 bin 823 göçmen kaçakçısı yakalandı
Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek amacıyla son dönemlerde sandal, kiralık tekne ve şişme botlar kullanan göçmenler, göç rotası üzerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalanıyorlar. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü\'nün verilerine göre, yakalanan düzensiz göçmenler Ekim ayında 31 bin 737 kişi ile yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Düzensiz göçmenlerde en az yakalama ise 14 bin 895 kişi ile Haziran ayında yaşandı. Bu yıl yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı da 5 bin 935 kişiyi buldu ve geçen sekiz yılda yakalanan göçmen kaçakçısı 25 bin 823 kişiye yükseldi.
13 yılda 1 milyon 250 bin düzensiz göçmen yakalandı
Geçen 13 yılda toplam 1 milyon 250 bin düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren, Türkiye’de kalan ve Türkiye’den çıkan ya da yasal yollarla girip yasal süresi içinde çıkmayan kişi düzensiz göçmen olarak tanımlanıyor. (Fotoğraflı)
2018 yılında yakalanan Düzensiz Göçmenlerin uyruklarına göre dağılımı
Irak: 17.156
Afganistan:96.791
Pakistan:48.695
Suriye:33.081
Moldova: 252
Filistin: 9762
Myanmar: 370
Gürcistan: 2.968
İran:3.778
Diğerleri: 42.765
Yıllara göre yakalanan Düzensiz Göçmenlerin sayıları
2018:225.618
2017:175.772
2016:174.466
2015:146.485
2014:58.647
2013:39.890
2012:47.510
2011:44.415
2010:32.667
2009:34.345
2008:65.737
2007:64.290
2006:51.983
2005:57.428
Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısı
2018:5.935
2017:4.641
2016:3.314
2015:4.471
2014:1.506
2013:1.469
2012:1.484
2011:1.292
2010:1.711