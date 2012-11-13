Türkiye'de 11 ayda 10 bin 414 hektar orman zarar gördü

Türkiye'de 11 ayda çıkan 2 bin 409 yangında 10 bin 414 hektar ormanlık alan zarar gördü.

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yıl orman yangınlarının büyük çoğunluğu kıyı şeridindeki alanlarda çıktı.

Ocak ve kasım ayları arasındaki 2 bin 409 yangında 10 bin 414 hektar ormanlık alan zarar gördü. Haziran ve ağustos aylarında yoğunlaşan yangınların büyük çoğunluğunun nedenini düşük nem, sıcak hava ve rüzgar oluşturdu.

Hassas bölgelere dağıtılan 14 küçük uçak, 6 amfibik uçak, 6'sı genel müdürlüğe ait 29 helikopter, 970 arazöz, 282 tanker arazöz, 467 ilk müdahale aracı, 184 dozer, 35 loader, köylerde bin 400 su tankerinden oluşan ekipman ile memur, işçi ve teknik elemanlardan oluşan 12 bin personel yangınlarla mücadele etti.