T24 LogoT24 Logo
Çevre

Türkiye'de 11 ayda 10 bin 414 hektar orman zarar gördü

Haziran ve ağustos aylarında yoğunlaşan yangınların büyük çoğunluğunun nedenini düşük nem, sıcak hava ve rüzgar oluşturdu

13 Kasım 2012 14:27

Türkiye'de 11 ayda çıkan 2 bin 409 yangında 10 bin 414 hektar ormanlık alan zarar gördü.

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yıl orman yangınlarının büyük çoğunluğu kıyı şeridindeki alanlarda çıktı.

Ocak ve kasım ayları arasındaki 2 bin 409 yangında 10 bin 414 hektar ormanlık alan zarar gördü. Haziran ve ağustos aylarında yoğunlaşan yangınların büyük çoğunluğunun nedenini düşük nem, sıcak hava ve rüzgar oluşturdu.

Hassas bölgelere dağıtılan 14 küçük uçak, 6 amfibik uçak, 6'sı genel müdürlüğe ait 29 helikopter, 970 arazöz, 282 tanker arazöz, 467 ilk müdahale aracı, 184 dozer, 35 loader, köylerde bin 400 su tankerinden oluşan ekipman ile memur, işçi ve teknik elemanlardan oluşan 12 bin personel yangınlarla mücadele etti.

ETİKETLER

türkiyeyangınormanhektarzarar gördühaziranağustosorman genel müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24