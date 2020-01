"Türkiye'de 10'dan fazla futbolcu, seçmelerde cinsel istismara uğramış, medya olarak uyumuşuz!"

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in "TFF’de göreve gelir gelmez, bu konuyla ilgili bir birim oluşturulması talimatını verdim. Fiziksel ve duygusal istismardan daha önemlisi cinsel istismar da bir hayli fazla" açıklamasıyla ilgili olarak "Her yıl ortalama 7 bin çocuk cinsel istismara uğruyorken bu sorunun başta futbol olmak üzere spor altyapılarına sıçramamasını beklemek ahmaklık olur. Demek ki, medya olarak uyumuşuz" dedi. Tezel, "Yargıya intikal etmiş 10'dan fazla olay var, soruşturulan davalar var ama bu, medyanın gündemine gelmemiş. Ya da geldiyse gündem olacak kadar medyada haber olmamış" diye konuştu.

Mevlüt Tezel'in "Terim açıklamasa haberimiz olmayacaktı" başlığıyla yayımlanan (2 Aralık 2016) yazısı şöyle:

İngiltere'de her şey, Sheffield United'ın eski futbolcusu, 43 yaşındaki Andy Woodward'ın; futbola başladığı dönemde teknik direktör Barry Bennell'ın cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamasıyla başlamıştı. Woodward'a 20'den fazla futbolcudan gelen yeni itiraflar da eklenince, İngiliz futbolunda pedofili ve cinsel istismar tartışmaları ülkenin gündemine oturmuştu.

Bizde de beklenmedik bir gelişme oldu. İngiltere'de altyapılarda yaşanan taciz skandalının ardından Fatih Terim, Türkiye'deki durumu Habertürk'ten Fatih Kuşçu'ya anlattı.

Göreve gelmesinin ardından genç sporcuları istismar tehlikesine karşı korumak için bir birim oluşturduklarını belirten Terim, "Fiziksel ve duygusal istismardan daha önemlisi, cinsel istismarın da bir hayli fazla olduğunu gördük" dedi.

Bu birime en fazla antrenörler ile ilgili şikayetler geldiğini kaydeden Fatih Terim, şu açıklamayı yaptı:

"Buraya ulaşanlar, kulüplerine yakışmayan istismarcıları şikayet ediyor ve yardım istiyorlar. Önceleri üzeri kapatılan olaylar artık bize ulaşabiliyor.

Bazen çocuklar için değil antrenörleri, ağabeyleri ve amcaları bile tehlike arz edebiliyor... Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen birçok olaydan haberimiz oldu. Ayrım gören çocuk sporcular... Cinsel içerikli sohbetler... Fiziksel, duygusal ve hatta cinsel taciz olaylarına el koyduk. Adli makamlara intikal eden vakalar bile oldu.

Yargıya intikal etmiş 10'dan fazla olay, soruşturulan davalar var. Bir ihbarda adı geçen bir antrenör şu an firari durumda, yurt dışına kaçtığını duyduk.

Bu bilgiler, çalışma ve gayretimizi de yükseltti." Öncelikle Terim'e aldığı önlemlerden dolayı teşekkür etmeliyiz. Terim, en büyük teşekkürü ise, Türkiye'de futbol ve çocuk istismarıyla ilgili medyada hiç haber çıkmazken, tartışma yaşanmazken çıkıp açıklama yaptığı için hak ediyor.

Her yıl ortalama 7 bin çocuk cinsel istismara uğruyorken bu sorunun başta futbol olmak üzere spor altyapılarına sıçramamasını beklemek ahmaklık olur. Demek ki, medya olarak uyumuşuz.

Yargıya intikal etmiş 10'dan fazla olay var, soruşturulan davalar var ama bu, medyanın gündemine gelmemiş. Ya da geldiyse gündem olacak kadar medyada haber olmamış.

Spor basını uyuyor



Bizde bir futbolcunun çıkıp çocukken bana antrenörüm tecavüz etti, tacizde bulundu diye bir açıklama yapmasını beklemek zor!

Spor altyapıları aslında Pandora'nın Kutusu gibi ve bu kutu şu an kapalı. Sistemli, adil bir futbol altyapısına sahip olan İngiltere'de bile bu kadar çok taciz olayı yaşanmışken, Türkiye'de kim bilir neler yaşandı ya da hâlâ yaşanıyor...

Ülkemizde en büyük kulüplerin altyapılarında bile torpil dönüyor, futbolda kariyer yapmak için arkanın sağlam olması gerekiyor ve bu da suistimali beraberinde getiriyor.

Türkiye'de bir çocuk; futbolcu olmak istiyorsa antrenörüyle, idareciyle, yöneticiyle vs. herkesle iyi olmak zorunda.

Antrenörün her söylediğini yapmaya çalışırken, her sene seçmelerde ecel terleri dökerken bazı çocuklar ne yazık ki, cinsel istismara maruz da kalıyor. Ancak kimse konuşmadığı ve itiraf etmediği için neler yaşandığını bilmiyoruz.

Terim'in yaptığı açıklamalar çok önemli, normalde şu an spor basını sadece Terim'in açıklamaları konuşuyor ve 10 taciz olayının peşine düşmüş olmalıydı!