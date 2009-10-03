Türkiye'de 1078 çocuk kayıp

Türkiye'de bu yılın ilk dokuz ayında kayıp çocukların sayısı 1078'i bulurken, uzmanlara göre yaşanan ekonomik krizle beraber ailelerde artan şiddetli geçimsizlik, işsizlik, dayak ve fakirlik kayıp çocuk sayısını tetikliyor.



Kayseri'de Ramazan Bayramı'ndan bu yana haber alınamayan üç çocuğun durumu gözleri diğer kayıplara çevirdi.



Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda şeker toplamak için evlerinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Ahmet Tuna Tekin, kardeşi Dilruba ve Türkan Ay'ın akıbeti halen belirsiz. Ülke genelinde ise kayıp çocukların sayısında hızlı bir artış görülüyor. Emniyet verilerine göre, bu yılın ilk dokuz ayında kayıp çocukların sayısı geçen yıla göre ikiye katlanarak 1078'e ulaştı. En çok kayıp başvurusu İzmir'den. Bu kenti Ankara, Mersin ve İstanbul izliyor. Artışı tetikleyen nedenler ise işsizlik, fakirlik ve dayak. Yaşanan ekonomik krizin ardından ailelerde artan şiddetli geçimsizlik, işsizlik, fakirlik ve dayak, Türkiye'de kayıp çocuk sayısını arttırdı. Bu yılın ilk dokuz ayında evden kaçan ve kaçırılan çocuk sayısı geçen yılın rakamlarını ikiye katladı.



2009 yılında Türkiye'de bin 78 çocuk kayıplara karıştı, ülke sıralamasında ise İzmir 133 kayıpla başı çekiyor. Çocukların sıcak aile ortamından, sevgiden ve ilgiden mahrum olarak büyüdüğünü belirten uzmanlar, aileleri ve çocukları uyarıyor. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, internet sitesinde ailelere yönelik bir açıklama yaparak, okul öncesi çocukların ev dışında yalnız başlarına dolaşmalarına ve inşaat alanları gibi yerlerde oynamalarına müsaade edilmemesi uyarısında bulunuyor.



En çok kayıp Ege'de



Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda şeker toplamak için evlerinden ayrılan ve sonrasında haber alınamayan Ahmet Tuna Tekin (8), kardeşi Dilruba Tekin (7) ve Türkân Ay'ın (10) ardından, Türkiye genelinde kayıp sayısının hızlı artışı aileleri tedirgin etti. Açıklanan verilere göre bu yılın başından itibaren kayıp çocuk sayısı bini aşarken, en çok kayıp müracaatı İzmir'den, sonra 106 ile Ankara, 84 ile Mersin ve 63 ile geçen yılın şampiyonu İstanbul'dan geliyor.



Bölgelere göre en çok kayıp müracaatı Ege'den yapılırken bunu Marmara, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu izliyor. Öte yandan Ege Bölgesi'nde 210 kayıp çocuktan 145'inin kız olduğu belirtiliyor.



Emniyet aileleri uyardı



Emniyet Genel Müdürlüğü, internet sitesinde yayımladığı tavsiyelerle okula yürüyerek giden çocukların bilinen işlek caddelerden grup halinde gidip gelmesi konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini vurguladı.



Yabancıların yakınlık göstermesi ve hediye vermeleri halinde çocukların karşı çıkması gerektiğini belirten Emniyet yetkilileri, kritik noktaların altını çizdi:



» Çocuklar evden dışarı çıktığında, nerede ve kimle birlikte olduklarını her seferinde söylemelerini öğütleyin.

» Dışarı çıkan çocuğun üzerinde fazla miktarda para ve kıymetli eşya bulunmamasına dikkat edin.

» Çocuklarınızı mahalledeki oyun alanlarında bile olsa mutlaka gözaltında bulundurun.

» Çocukların oynadıkları bölgede alışılmamış şekilde ve sıklıkta dolaşan şahıs veya araçları, gerektiğinde en yakın güvenlik kuvvetleri birimlerine bildirin.

» Mümkünse, şüpheli kişilerin eşkallerini ve araçların plaka numaraları ile markalarını ve renklerini tespit etmeye çalışın."

Uzman önerileri

» Çocukların küçük yaşlardan itibaren duygularını, düşüncelerini, sevinç ve sıkıntılarını çekinmeden açabileceği ortamlar oluşturulmalıdır.

» Aileler, çocukları yargılamadan, kendilerini onların yerine koyarak dinlemelidir.

» Her konuda çocuklara karşı adil ve tutarlı olunmalıdır.

» Aileler kolay yoldan ünlü olmak için evden kaçan gençleri bekleyen tehlikeler konusunda çocukları bilgilendirmelidir.

» Aileler çocuklara dayak ve baskı uygulamamalı, sorunları içtenlikle konuşarak çözme yoluna gitmelidir.

» Ergenlik döneminde çocuklara karşı hoşgörülü ve sabırlı olmalı, onların yeni bir kimlik kazanma çabalarını anlayışla karşılamalıdır.

» Çocukların görüşleri ve duyguları önemsenmeli, kendisine ait eşyaları olmalıdır.

» Aileler, çocuklar arasında ayırım yapmamaya, onları birbiriyle ve başka çocuklarla kıyaslamamaya, kardeş kıskançlığına yol açacak davranışlardan kaçınmaya özen göstermelidir.

» Eşler çocukların yanında tartışmamalı, birbirlerini boşama ile tehdit etmemelidir.

» Kaçırılma ve taciz olaylarında, suçluların akraba ve yakınlar arasındaki şahıslar arasından çıktığını unutmayın.



